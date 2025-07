Meteo, perturbazione sul Nord: 23 luglio a rischio temporali, ancora roventi Sud e Sicilia

Fino a venerdì ancora tanto sole e caldo afoso intenso al Centro-Sud e nelle Isole per la presenza dell’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano: in particolare, al Sud le temperature massime oltrepasseranno quasi dappertutto i 34 gradi, con picchi anche al di sopra dei 40 gradi in Sicilia.

Nel frattempo al Nord sarà protagonista l’instabilità, con la formazione di numerosi temporali, oltre che sulla fascia alpina anche sulle zone di pianura, specie al Nord-Ovest: in particolare, già nella giornata di mercoledì 23 luglio è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione (la numero 9 di luglio) che tra mercoledì e giovedì favorirà la formazione di temporali in gran parte del Nord, risparmiando solo Emilia e Romagna, che comunque potrebbero poi essere coinvolte dalla fase di tempo instabile nella giornata di venerdì. Al Nord, grazie alle correnti atlantiche relativamente più fresche, anche il caldo risulterà più contenuto e, addirittura, domani al Nord-Ovest le temperature potrebbero scendere di qualche grado al di sotto della norma.

Le previsioni meteo per mercoledì 23 luglio

Mercoledì al mattino un po’ di nuvole sulle Alpi, comunque con poche piogge; in prevalenza sereno altrove. Nel pomeriggio bello e soleggiato al Centro-Sud, Isole Maggiori, Emilia e Romagna; alternanza tra sole e nuvole nel resto del Nord, con isolati rovesci e temporali sull’Arco Alpino. In serata rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, con locali sconfinamenti sulle vicine pianure di Piemonte e Lombardia.

Temperature massime in lieve calo al Sud, dove comunque insisterà un caldo intenso, con massime per lo più comprese fra 33 e 40 gradi e possibili picchi di 41-42 gradi in Sicilia; valori tra 30 e 36 gradi al Centro, fra 27 e 33 gradi al Nord.

Le previsioni meteo per giovedì 24 luglio

Giovedì tempo decisamente instabile su Alpi e Nord-Ovest, con rovesci e temporali sparsi localmente anche intensi. Nel resto del Paese tempo più stabile, ma con un po’ di nuvole in transito sul resto del Nord, al Centro a in Sardegna; nel settore nord-occidentale dell’isola non si escludono brevi piogge nel pomeriggio.

Temperature massime in calo su gran parte del Nord, con valori anche sotto i 25 gradi al Nord-Ovest; per lo più in rialzo altrove e di nuovo estremamente elevate al Sud e in Sicilia dove raggiungeranno picchi di 40-42 gradi. Venti deboli con qualche rinforzo nei mari di ponente e raffiche in nelle aree temporalesche. Localmente mossi i mari occidentali, calmi o poco mossi gli altri.