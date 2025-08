Meteo, 6 agosto in prevalenza soleggiato poi nuova ondata di caldo in vista

Il tempo va migliorando, divenendo prevalentemente stabile grazie al ritorno dell’alta pressione e, più in generale, grazie al ripristino di una circolazione più tipicamente estiva, dopo dieci giorni (dalla fine della terza ondata di calore) in cui hanno dominato strutture depressionarie e correnti fresche nord atlantiche, proprio nel cuore dell’estate. Da segnalare solo gli effetti marginali di una perturbazione in transito oltralpe e diretta verso i Balcani che mercoledì determinerà un aumento della nuvolosità al Nord, con qualche isolata precipitazione per lo più lungo le Alpi, all’estremo Nord-Est e in serata anche sulla Valpadana occidentale. Le temperature, nel frattempo, tenderanno a risalire, inizialmente in maniera non molto pronunciata, ma sufficiente a riportare i valori nella norma con qualche picco anche leggermente oltre. Successivamente, soprattutto da venerdì, la crescita delle temperature si rivelerà un po’ più marcata a causa del rigonfiamento della componente nord africana dell’alta pressione, associata alla concomitante risalita della massa d’aria calda subtropicale. I dati, quindi, confermano l’innesco della quarta ondata di calore della stagione negli ultimi giorni di questa settimana, con temperature che, già nel weekend, cominceranno a raggiungere e superare i 35°C in diverse regioni, ma che tenderanno ad avvicinarsi alla soglia dei 40°C nel corso della prossima settimana, soprattutto al Centro-Sud. Secondo le attuali proiezioni c’è una buona probabilità che questa ondata di caldo si protragga fino almeno alla giornata di Ferragosto.

Previsioni meteo per mercoledì 6 agosto

Giornata prevalentemente soleggiata al Centro-Sud e in Emilia Romagna. Qualche nuvola in più nel resto del Nord, con brevi e isolati rovesci inizialmente sul Friuli Venezia Giulia, nel pomeriggio lungo l’arco alpino, ella vicina pianura piemontese e sull’Appennino settentrionale. Alla sera possibili rovesci o temporali fra alto Piemonte e Lombardia occidentale. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con valori massimi quasi ovunque intorno alla media, ma con locali picchi anche superiori alla norma nelle regioni tirreniche, dove si toccheranno i 33-34 gradi, e in Sardegna dove i 35 gradi potranno essere raggiunti nelle zone interne. Un po’ ventoso nel settore adriatico e ionico.

Previsioni meteo per giovedì 7 agosto

Tempo stabile e soleggiato in tutto il Paese, salvo la presenza di un po’ di nuvole sulle Alpi e, inizialmente, anche sulla pianura piemontese, ma senza precipitazioni. Qualche modesto annuvolamento potrà comparire anche lungo le creste appenniniche durante il pomeriggio. Temperature quasi ovunque in leggero aumento, con valori fra 27 e 32 gradi e picchi di 33-35 gradi sulle regioni tirreniche, al Sud e sulle isole maggiori. Venti deboli, con ancora dei rinforzi di Maestrale intorno alla Puglia.