Meteo, sole e caldo in aumento da mercoledì 6 agosto: Italia verso una nuova ondata di calore

Gli aggiornamenti meteo per i prossimi giorni confermano l’arrivo di una nuova ondata di caldo che si profila intensa, prolungata e diffusa. L’alta pressione tornerà infatti a rinforzarsi già a partire da martedì, determinando tempo per lo più stabile e un graduale aumento del caldo: inizialmente le temperature si riporteranno su valori estivi, in linea con la media di questo periodo o poco al di sopra, mentre da venerdì 8 agosto registreremo una vera e propria impennata che segnerà l’inizio della quarta ondata di caldo della stagione.

La tendenza meteo da mercoledì 6 agosto

Da un punto di vista meteo, per la prossima settimana si profila uno scenario in generale stabile e soleggiato praticamente ovunque. Farà eccezione qualche episodio di instabilità sui rilievi del Nord, che occasionalmente saranno lambiti da alcuni sistemi perturbati in transito sull'Europa centrale: mercoledì 6 agosto qualche isolato rovescio potrebbe interessare le Alpi e l’Appennino settentrionale e, dopo un giovedì più stabile anche in montagna, tra venerdì e sabato di nuovo dovrebbe aumentare un po’ l’instabilità soprattutto sui settori orientali delle Alpi.

Dopo un graduale aumento delle temperature, che tra mercoledì e giovedì saranno in risalita ma su valori ancora vicini alla norma, la colonnina di mercurio subirà una decisa impennata da venerdì 8 agosto.

Il responsabile sarà l’anticiclone africano, che dopo un’assenza di circa un mese tornerà a estendersi sull’Italia consolidandosi con più decisione proprio da venerdì, accompagnato da una massa d’aria molto calda.

Al Centro-Sud il caldo africano potrebbe insistere fino a Ferragosto

Secondo le attuali proiezioni l’ondata di caldo dovrebbe interessare tutta l’Italia ma sarà più intensa e duratura al Centro-Sud, dove sembra destinata a insistere almeno fino a Ferragosto, con punte massime superiori ai 35 gradi in molte località e picchi che localmente, specie nelle zone interne, potranno avvicinarsi ai 40 gradi. L’anticiclone africano dovrebbe abbracciare tutta l’Europa meridionale, dalla Penisola iberica a quella balcanica, e si spingerà probabilmente anche gran parte dell’Europa centrale andando a coinvolgere anche Paesi come Francia, Germania, Repubblica Ceca e Austria.

Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere maggiori dettagli su questa evoluzione e sulle tempistiche di questa nuova ondata di calore, la quarta dell’estate 2025.