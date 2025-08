Meteo, domani ultime piogge al Centro-Sud: le previsioni da lunedì 4 agosto

Nella giornata di lunedì 4 agosto la prima perturbazione del mese, seppur indebolita, prima di abbandonare il nostro Paese riuscirà a determinare una situazione di instabilità sulle regioni centrali adriatiche e al Sud, dove si osserveranno ancora rovesci e temporali, presenti fin dal mattino ma più diffusi durante le ore pomeridiane. Intanto le temperature si mantengono vicine alla norma o leggermente al di sotto, seppur con i valori che iniziano ad aumentare lievemente al Centro-Nord, mentre un ribasso invece è previsto al Sud e in Sicilia.

Da martedì si conferma poi il rinforzo dell'alta pressione, che favorirà un deciso generale miglioramento del tempo. Per tutto il resto della settimana non sono infatti previste altre perturbazioni sull'Italia e il tempo sarà stabile e soleggiato. Il caldo tenderà gradualmente ad aumentare, ma con temperature che fino a venerdì si manterranno su valori vicini alla norma per la prima decade di agosto. Da venerdì l’anticiclone africano dovrebbe invece consolidarsi con più decisione sull’Italia dando il via a una nuova ondata di calore che, stando alle attuali proiezioni, dovrebbe coinvolgere tutta l’Italia e rivelarsi piuttosto intensa e duratura.

Le previsioni meteo per lunedì 4 agosto

Nubi sparse per lo più a carattere irregolare e variabile al Sud con locali rovesci di pioggia in Puglia, Basilicata, Appennino campano e nord della Calabria; al mattino anche lungo la fascia costiera di Abruzzo e Molise. Nel resto d’Italia cielo da poco a parzialmente nuvoloso per il passaggio di un po’ di nuvolosità a quote medio-alte.

Temperature in rialzo al Nord, medio Tirreno e Sardegna, in calo al Sud e Sicilia; valori sotto media lungo tutto il versante adriatico. Venti fino a moderati di Tramontana o Maestrale al Centro-Sud con mari in prevalenza mossi, eccetto il Golfo di Taranto e sotto costa il Tirreno sud-orientale. Poco mossi il Ligure, l’alto Adriatico e il Tirreno settentrionale.

Le previsioni meteo per martedì 5 agosto

Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sul Centro-Nord e sulla Sardegna. Qualche nube sparsa sarà presente su Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia. Nel pomeriggio non si esclude qualche rovescio tra Campania, Basilicata e Calabria. Altrove solo un po’ di nuvolosità in aumento lungo i settori interni e montuosi, ma senza precipitazioni.

Le temperature saranno in generale aumento, con clima più caldo soprattutto tra Calabria e Sicilia: le massime si porteranno tra i 27 e i 32 gradi. Venti ancora moderati, ma in attenuazione tra sera e notte; mari localmente mossi.