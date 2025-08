Meteo, 4 agosto a rischio temporali poi torna l'anticiclone: sole e caldo in aumento

Un intenso fronte perturbato – la perturbazione numero 1 di agosto – nelle ultime 48 ore ha attraversato prima il Nord e poi il Centro, per poi dirigersi verso le regioni meridionali scivolando lungo la nostra Penisola. Nelle prossime ore di questo lunedì, il vortice di bassa pressione associato sarà ancora in grado di generare condizioni di instabilità, in particolare sulle regioni centrali adriatiche e sul Sud Italia. Rovesci e temporali saranno presenti fin dal mattino sui settori adriatici, ma si faranno più diffusi e localmente intensi nel corso del pomeriggio sulle regioni meridionali.

Nel frattempo, le temperature si mantengono prossime ai valori normali per il periodo, o leggermente al di sotto, con un lieve aumento atteso al Centro-Nord. Al contrario, al Sud e in Sicilia è previsto un temporaneo calo termico.

A partire da domani, martedì 5 agosto, si conferma il rinforzo dell’alta pressione, che favorirà un deciso miglioramento generale del tempo. Per tutta la settimana non sono attese nuove perturbazioni sull’Italia: il tempo si manterrà in prevalenza stabile e soleggiato. Il caldo, inizialmente in graduale aumento, resterà su valori in linea con la norma per la prima decade di agosto. Ma nella seconda parte della settimana si prospetta il ritorno dell’anticiclone nordafricano, con temperature in nuova impennata: si tornerà oltre i 35°C, con punte vicine ai 40°C.

Le previsioni meteo per lunedì 4 agosto

Tempo instabile sulle regioni centrali adriatiche, dove già al mattino saranno possibili rovesci e locali temporali, specie tra Abruzzo e Molise. Altrove il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con qualche velatura in transito. Nel pomeriggio l’instabilità si sposterà invece verso il Sud Italia, con rovesci e temporali su Puglia, Basilicata, Appennino campano e Calabria settentrionale. In serata, ultimi fenomeni all’estremo Sud, mentre sul resto del Paese prevarranno ampie schiarite.

Le temperature sono in rialzo al Nord, sul medio Tirreno e in Sardegna, mentre calano al Sud e in Sicilia. Valori inferiori alla norma lungo il versante adriatico. Venti settentrionali, fino a moderati di Tramontana o Maestrale al Centro-Sud, con mari in prevalenza mossi, eccetto il Golfo di Taranto e sotto costa il Tirreno sud-orientale. Poco mossi il Ligure, l’alto Adriatico e il Tirreno settentrionale.

Le previsioni meteo per martedì 5 agosto

Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sul Centro-Nord e sulla Sardegna. Qualche nube sparsa sarà presente su Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia. Nel pomeriggio non si esclude qualche rovescio tra Campania, Basilicata e Calabria. Altrove solo un po’ di nuvolosità in aumento lungo i settori interni e montuosi, ma senza precipitazioni.

Le temperature saranno in generale aumento, con clima più caldo soprattutto tra Calabria e Sicilia: le massime si porteranno tra i 27 e i 32 gradi. Venti ancora moderati, ma in attenuazione tra sera e notte; mari localmente mossi.