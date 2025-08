Torna l'anticiclone africano: in arrivo una nuova ondata di caldo. La tendenza meteo dal 7 agosto

Le ultime proiezioni confermano che la fase meteo anticiclonica, in estensione entro questo mercoledì anche alle regioni meridionali, sembra essere destinata a rivelarsi duratura, proseguendo anche nella prossima settimana che ci porterà al Ferragosto.

La conseguente prevalenza di tempo stabile sarà accompagnata da un rialzo delle temperature sensibile specialmente da venerdì 8 agosto, quando prenderà il via una nuova ondata di calore che in termini di anomalia dovrebbe raggiungere il suo apice tra il weekend e l’inizio della prossima settimana. Gli scarti dalla media della massa d’aria dovrebbero essere dell’ordine dei 3-6 gradi oltre la norma con picchi anche fino agli 8 gradi all’altezza dell’arco alpino dove lo zero termico tornerà ad avvicinarsi ai 5000 metri. Sono attese quindi massime diffusamente oltre i 30-32 gradi, con molte località prossime ai 35 e picchi anche superiori a questa soglia.

L’alta pressione, che dominerà la scena non solo in Italia ma un po’ in tutta l’area mediterranea e l’Europa meridionale e con incursioni più altalenanti anche verso la fascia centrale del continente, si tradurrà in giornate prevalentemente stabili e soleggiate.

La tendenza meteo da giovedì 7 agosto

Secondo le attuali indicazioni, tra giovedì 7 e sabato 9 agosto un po’ di nuvolosità cumuliforme potrà svilupparsi in modo significativo nelle ore più calde solo attorno ai monti del Nord ma sostanzialmente senza dar luogo a piogge significative. Sabato qualche modesta velatura potrà sfilare anche nel resto del Nord e lambire la Toscana, mentre altrove le nuvole saranno quasi del tutto assenti.

Le temperature, sebbene in crescita, fino a giovedì saranno su valori ancora vicini alla norma o solo leggermente sopra le medie – con locali punte non oltre i 32-34 gradi. Da venerdì assisteremo alla prima intensificazione del caldo con le prime punte anche oltre i 35 gradi. Domenica poi l’instabilità dovrebbe aumentare temporaneamente lungo le Alpi con il rischio nel pomeriggio di locali rovesci o temporali, specie nei settori centro-orientali lambiti da un fronte in transito sull’Europa centrale. Un episodio analogo con breve fase instabile nelle stesse aree è possibile poi per il mercoledì 13, mentre nelle regioni centro-meridionali stabilità atmosferica e caldo intenso potrebbero insistere almeno fino a Ferragosto. Si tratta comunque di particolari che andranno verificati negli aggiornamenti dei prossimi giorni.