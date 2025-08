Meteo, dall'8 agosto nuova fiammata di caldo africano: la tendenza

Anche le ultime proiezioni meteo confermerebbero che l’alta pressione sarà protagonista assoluta non solo nell’ultima parte di questa settimana ma probabilmente almeno fino a metà mese con una diffusa stabilità anticiclonica quindi anche per il Ferragosto. Inoltre da venerdì 8 agosto si accentuerà la componente nord africana dell’anticiclone esteso all’area mediterranea ed all’Europa meridionale e con incursione nel fine settimana fino all’Europa centrale con trasporto di aria calda subtropicale. Come già annunciato prenderà il via quindi una nuova ondata di calore, la quarta di questa stagione estiva, che, a differenza della terza, questa volta coinvolgerà anche tutte le regioni settentrionali.

Gli scarti dalla media della massa d’aria dovrebbero essere dell’ordine dei 3-6 gradi oltre la norma con picchi anche fino agli 8 gradi all’altezza dell’arco alpino dove lo zero termico tornerà ad avvicinarsi e superare i 5000 metri. Sono attese quindi notti “tropicali” (minima superiore ai 20 gradi) e massime diffusamente oltre i 30-32 gradi, con molte località intorno ai 35 e picchi anche ben superiori a questa soglia.

Tendenza meteo: nuova ondata di caldo africano dall'8 agosto

La calura sarà accompagnata da diverse giornate prevalentemente stabili e soleggiate da nord a sud. Anche la nuvolosità sarà regolata dal regime anticiclonico: gli unici annuvolamenti significativi saranno i cumuli in temporaneo sviluppo nelle ore più calde nelle aree montuose. Per il resto prevarrà un cielo sereno o poco nuvoloso. Secondo le ultime indicazioni sembra che possa essere piuttosto scarso anche il rischio che la suddetta nuvolosità cumuliforme possa tradursi in brevi rovesci o temporali di calore.

Questa evenienza sembra un po’ più probabile tra domenica e martedì nelle Alpi occidentali e da metà della prossima settimana anche nel resto delle Alpi e in Appennino. Si tratta comunque di indicazioni poco affidabili; per averne conferma e maggiori dettagli sarà bene seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.