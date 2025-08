Meteo, torna l'alta pressione: tempo più stabile e caldo in aumento da martedì 5 agosto

Dopo una fase instabile, segnata da episodi di maltempo anche intenso, dalla giornata di oggi martedì 5 agosto si conferma il rinforzo dell’alta pressione, con tempo in miglioramento su tutta l’Italia: sarà ancora possibile qualche locale rovescio in parte del Sud, mentre altrove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Per il resto della settimana, nessuna nuova perturbazione in vista: al contrario, l’Italia va verso una fase di tempo stabile, in prevalenza soleggiato e con caldo in graduale aumento.

Inizialmente le temperature resteranno in linea con le medie stagionali, ma tra giovedì e venerdì si profila un nuovo rinforzo dell’anticiclone nordafricano con valori verso e oltre i 35°C: nei giorni successivi non è escluso il rischio di registrare punte vicine ai 40°C.

Le previsioni meteo per martedì 5 agosto

Oggi al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sul Centro-Nord e sulla Sardegna. Qualche nube sparsa sarà presente su Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia. Nel pomeriggio non si esclude qualche rovescio tra bassa Campania, Calabria e Sicilia orientale. Altrove solo un po’ di nuvolosità in aumento lungo i settori interni e montuosi, ma senza precipitazioni. Le temperature saranno in generale aumento, con clima più caldo soprattutto sui settori tirrenici: le massime si porteranno tra i 27 e i 32 gradi. Venti ancora moderati, ma in attenuazione tra sera e notte; mari localmente mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 6 agosto

Domani cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del Paese, con qualche addensamento in più lungo i rilievi, specie nel pomeriggio. Non si esclude qualche isolato rovescio di pioggia sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale. Temperature stabili o in lieve aumento, con clima caldo soprattutto sulle regioni tirreniche del Sud e sulle nostre isole maggiori, dove si potranno raggiungere localmente i 33-34 gradi. A dominare la scena restano i venti settentrionali: intensi da nord-est sull’Alto Adriatico, e Tramontana sostenuta sul basso Adriatico e sullo Ionio.