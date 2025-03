Terremoto a Potenza, scossa di magnitudo 4.2: gente in strada

Torna a tremare la terra a Potenza. Intorno alle ore 10.01 si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 nella zona del Potentino stando a quanto comunicato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Ingv: terremoto magnitudo 4.2 a Potenza

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata avvertita alle 10.01 di martedì 18 marzo 2025 a Potenza. L'Ingv ha comunicato che l'epicentro del terremoto è stato registrato a 6 km dal Comune di Vaglio Basilicata e a una profondità di 14.3 chilometri.

La scossa è stata avvertita a Potenza e Matera e in buona parte del Potentino, anche nei comuni di Vaglio Basilicata, Potenza, Pietragalla, Cancellara, Brindisi e Montagna, tutti a circa 10 chilometri di distanza dall’epicentro del terremoto, secondo i dati diffusi dall’Ingv. Tanta paura tra gli abitanti che si sono riversati nelle strade. Il sisma di magnitudo 4.2 è stato avvertito anche in altre zone della Basilicata e nell’entroterra della Puglia.

Al momento non si registrano danni rilevanti a persone o cose, ma le autorità locali continuano a monitorare la situazione e invitano la popolazione a rimanere tranquilla. Gli esperti ribadiscono l’importanza di attenersi alle misure di sicurezza in caso di terremoti e di essere pronti a possibili scosse di assestamento.

Come fa sapere il Comune: “È in fase di emissione l’ordinanza per la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, per la giornata odierna".