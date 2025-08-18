FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, al via una settimana più fresca e instabile: le previsioni

Meteo, al via una settimana più fresca e instabile: le previsioni

Temperature in calo al Centro-nord e nuovi temporali lunedì 18 agosto. Mercoledì intensa perturbazione. Le previsioni meteo
Previsione18 Agosto 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione18 Agosto 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

La quarta ondata di calore è ormai agli sgoccioli: si andrà infatti incontro a una situazione di caldo più sopportabile in gran parte del Paese. Fino a martedì occorrerà tener conto dell’instabilità che, in un contesto di tempo soleggiato, continuerà a interessare in maniera più diffusa le aree montuose, ma con locali sconfinamento verso le vicine pianure e coste. Tra mercoledì e giovedì gli ultimi aggiornamenti confermano l’arrivo di una perturbazione atlantica (la n.3 di agosto) attraverserà soprattutto il Centro-Nord, portando rovesci e temporali anche di forte intensità con potenziali criticità non escluse. In queste regioni le temperature potranno scendere anche sotto la media, mentre al Sud e sulle Isole Maggiori, appena lambiti dalla perturbazione, l’attivazione di correnti calde meridionali richiamate dal fronte in transito, potrà temporaneamente riportare le temperature verso i 35 °C nelle zone più meridionali.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 18 agosto

Al mattino ampie schiarite al Sud e sulle Isole; un po’ di nuvole altrove, con qualche rovescio o temporale fra Marche ed Emilia Romagna. Nel pomeriggio sviluppo di temporali su Alpi occidentali, Appennino settentrionale e zone interne e montuose del Centro-Sud e delle isole maggiori. Alla sera qualche temporale possibile fra alto Piemonte e alta Lombardia; generale attenuazione dei fenomeni altrove. Temperature in ulteriore calo al Centro-Nord, con valori vicini alla norma. Venti in prevalenza deboli, con locali rinforzi da est al Nord e nel medio Adriatico.

Previsioni meteo per martedì 19 agosto

Al mattino nuvole sparse su Alpi, Nord-Ovest e Toscana, maggiori schiarite nel resto d’Italia. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci o temporali lungo sui rilievi del Nord, nelle zone interne e appenniniche del Centro e nella pianura piemontese occidentale. Non si escludono sporadici rovesci anche nei rilievi del Sud e delle Isole. Alla sera peggiora al Nord-Ovest. Temperature massime in ulteriore leggero calo al Nord-Ovest, quasi stazionarie altrove. Venti deboli, salvo temporanee raffiche in prossimità dei temporali.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, da mercoledì intensa fase di maltempo al Nord: le previsioni
    Previsione18 Agosto 2025

    Meteo, da mercoledì intensa fase di maltempo al Nord: le previsioni

    Si avvicina una perturbazione atlantica che determinerà il rischio di forti temporali, nubifragi, trombe d'aria e grandinate al Nord. Le previsioni meteo del 19-20 agosto
  • Meteo, lunedì tra sole e temporali poi stop all'estate: le previsioni
    Previsione18 Agosto 2025

    Meteo, lunedì tra sole e temporali poi stop all'estate: le previsioni

    Oggi primo abbassamento delle temperature e nuovi temporali sulle zone interne del Paese. Mercoledì intensa fase di maltempo. Le previsioni meteo
  • Meteo, 18 agosto tra temporali e calo termico: le previsioni
    Previsione17 Agosto 2025

    Meteo, 18 agosto tra temporali e calo termico: le previsioni

    Lunedì primo calo termico al Centro-nord in attesa della perturbazione atlantica del 20 agosto che determinerà forti temporali. Le previsioni meteo
  • Meteo, domenica tra sole e rischio temporali: le previsioni
    Previsione17 Agosto 2025

    Meteo, domenica tra sole e rischio temporali: le previsioni

    In arrivo correnti più fresche e instabili sull'Italia: temporali anche forti su alcuni settori del Paese. Da lunedì stop al caldo intenso. Le previsioni meteo del 17-18 agosto
Ultime newsVedi tutte
Meteo, temporali e calo termico in arrivo: la tendenza
Tendenza18 Agosto 2025
Meteo, temporali e calo termico in arrivo: la tendenza
La perturbazione in arrivo il 20 agosto avrà ancora degli effetti nei giorni successivi con un calo delle temperature. La tendenza meteo
Meteo, 20 agosto con fronte instabile: rischio di forti temporali
Tendenza17 Agosto 2025
Meteo, 20 agosto con fronte instabile: rischio di forti temporali
Rischio di forti temporali con grandine e colpi di vento al Nord e in forma più localizzata su parte del Centro. Temporaneo rialzo termico al Sud, stop al caldo al Nord. La tendenza meteo
Meteo, in settimana calo termico e nuova perturbazione: la tendenza
Tendenza16 Agosto 2025
Meteo, in settimana calo termico e nuova perturbazione: la tendenza
Mercoledì 20 agosto nuova perturbazione e calo termico al Centro-nord e caldi venti meridionali in rinforzo al Sud. La tendenza meteo per la prossima settimana
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Agosto ore 12:08

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154