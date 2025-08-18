FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, da mercoledì intensa fase di maltempo al Nord: le previsio...

Meteo, da mercoledì intensa fase di maltempo al Nord: le previsioni

Si avvicina una perturbazione atlantica che determinerà il rischio di forti temporali, nubifragi, trombe d'aria e grandinate al Nord. Le previsioni meteo del 19-20 agosto
Previsione18 Agosto 2025 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione18 Agosto 2025 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it

Martedì 19 agosto ancora tempo nel complesso buono, nonostante un po’ di instabilità pomeridiana che si concentrerà più che altro sulle zone montuose. Alla fine del giorno però tempo in peggioramento al Nord, a cominciare dalle zone alpine, per l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica (la numero 3 di agosto) che poi tra mercoledì e giovedì porterà numerosi temporali al Centro-Nord, con il rischio anche di fenomeni meteo estremi (nubifragi, trombe d’aria, violente grandinate), specie al Nord e Toscana, il Sud invece verrà sostanzialmente risparmiato dalla fase di maltempo. Nei prossimi gironi è attesa anche la fine dell’ondata di caldo intenso al Centro-Nord, con temperature che, addirittura, nella parte centrale della settimana in molte zone del Nord scenderanno al di sotto della norma; al Sud e Isole, a causa del richiamo di calde correnti meridionali, si osserverà invece un temporaneo rialzo termico, con picchi anche di 36-37 gradi. Nell’ultima parte della settimana le condizioni meteo andranno incontro auna maggior stabilità, mentre venti relativamente freschi metteranno fine all’ondata di calore anche nelle regioni meridionali.

Previsioni meteo per martedì 19 agosto

Martedì al mattino tempo soleggiato quasi dappertutto, con un po’ di nuvole innocua solo al Nordest e medio versante adriatico. Nel pomeriggio nuvole e isolati temporali su Alpi, Appennino Settentrionale, zone interne del Centro, rilievi del Sud e Calabria Meridionale; sempre in prevalenza bello altrove. Tra sera e notte deciso peggioramento del tempo sull’Arco Alpino e al Nordovest. Temperature massime in ulteriore leggero calo al Nord-Ovest, Toscana e Umbria, in rialzo in Abruzzo, Molise e Puglia. Venti per lo più deboli.

Previsioni meteo per mercoledì 20 agosto

Mercoledì cielo nuvoloso e temporali sparsi, localmente anche intensi, su tutte le regioni settentrionali. Alternanza tra sole e nuvole in Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, con isolati rovesci e temporali sull’Alta Toscana. In prevalenza soleggiato nel resto del Paese. Temperature massime in sensibile diminuzione al Nord e Toscana, in crescita invece al Sud e Isole: punte fino a 36-37 gradi in Sicilia e Sardegna.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, lunedì tra sole e temporali poi stop all'estate: le previsioni
    Previsione18 Agosto 2025

    Meteo, lunedì tra sole e temporali poi stop all'estate: le previsioni

    Oggi primo abbassamento delle temperature e nuovi temporali sulle zone interne del Paese. Mercoledì intensa fase di maltempo. Le previsioni meteo
  • Meteo, al via una settimana più fresca e instabile: le previsioni
    Previsione18 Agosto 2025

    Meteo, al via una settimana più fresca e instabile: le previsioni

    Temperature in calo al Centro-nord e nuovi temporali lunedì 18 agosto. Mercoledì intensa perturbazione. Le previsioni meteo
  • Meteo, 18 agosto tra temporali e calo termico: le previsioni
    Previsione17 Agosto 2025

    Meteo, 18 agosto tra temporali e calo termico: le previsioni

    Lunedì primo calo termico al Centro-nord in attesa della perturbazione atlantica del 20 agosto che determinerà forti temporali. Le previsioni meteo
  • Meteo, domenica tra sole e rischio temporali: le previsioni
    Previsione17 Agosto 2025

    Meteo, domenica tra sole e rischio temporali: le previsioni

    In arrivo correnti più fresche e instabili sull'Italia: temporali anche forti su alcuni settori del Paese. Da lunedì stop al caldo intenso. Le previsioni meteo del 17-18 agosto
Ultime newsVedi tutte
Meteo, temporali e calo termico in arrivo: la tendenza
Tendenza18 Agosto 2025
Meteo, temporali e calo termico in arrivo: la tendenza
La perturbazione in arrivo il 20 agosto avrà ancora degli effetti nei giorni successivi con un calo delle temperature. La tendenza meteo
Meteo, 20 agosto con fronte instabile: rischio di forti temporali
Tendenza17 Agosto 2025
Meteo, 20 agosto con fronte instabile: rischio di forti temporali
Rischio di forti temporali con grandine e colpi di vento al Nord e in forma più localizzata su parte del Centro. Temporaneo rialzo termico al Sud, stop al caldo al Nord. La tendenza meteo
Meteo, in settimana calo termico e nuova perturbazione: la tendenza
Tendenza16 Agosto 2025
Meteo, in settimana calo termico e nuova perturbazione: la tendenza
Mercoledì 20 agosto nuova perturbazione e calo termico al Centro-nord e caldi venti meridionali in rinforzo al Sud. La tendenza meteo per la prossima settimana
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Agosto ore 12:02

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154