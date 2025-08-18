Meteo, da mercoledì intensa fase di maltempo al Nord: le previsioni

Martedì 19 agosto ancora tempo nel complesso buono, nonostante un po’ di instabilità pomeridiana che si concentrerà più che altro sulle zone montuose. Alla fine del giorno però tempo in peggioramento al Nord, a cominciare dalle zone alpine, per l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica (la numero 3 di agosto) che poi tra mercoledì e giovedì porterà numerosi temporali al Centro-Nord, con il rischio anche di fenomeni meteo estremi (nubifragi, trombe d’aria, violente grandinate), specie al Nord e Toscana, il Sud invece verrà sostanzialmente risparmiato dalla fase di maltempo. Nei prossimi gironi è attesa anche la fine dell’ondata di caldo intenso al Centro-Nord, con temperature che, addirittura, nella parte centrale della settimana in molte zone del Nord scenderanno al di sotto della norma; al Sud e Isole, a causa del richiamo di calde correnti meridionali, si osserverà invece un temporaneo rialzo termico, con picchi anche di 36-37 gradi. Nell’ultima parte della settimana le condizioni meteo andranno incontro auna maggior stabilità, mentre venti relativamente freschi metteranno fine all’ondata di calore anche nelle regioni meridionali.

Previsioni meteo per martedì 19 agosto

Martedì al mattino tempo soleggiato quasi dappertutto, con un po’ di nuvole innocua solo al Nordest e medio versante adriatico. Nel pomeriggio nuvole e isolati temporali su Alpi, Appennino Settentrionale, zone interne del Centro, rilievi del Sud e Calabria Meridionale; sempre in prevalenza bello altrove. Tra sera e notte deciso peggioramento del tempo sull’Arco Alpino e al Nordovest. Temperature massime in ulteriore leggero calo al Nord-Ovest, Toscana e Umbria, in rialzo in Abruzzo, Molise e Puglia. Venti per lo più deboli.

Previsioni meteo per mercoledì 20 agosto

Mercoledì cielo nuvoloso e temporali sparsi, localmente anche intensi, su tutte le regioni settentrionali. Alternanza tra sole e nuvole in Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, con isolati rovesci e temporali sull’Alta Toscana. In prevalenza soleggiato nel resto del Paese. Temperature massime in sensibile diminuzione al Nord e Toscana, in crescita invece al Sud e Isole: punte fino a 36-37 gradi in Sicilia e Sardegna.