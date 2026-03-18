Meteo: 18 marzo con maltempo, allerta vento e nevicate! I dettagli

Mentre il ciclone mediterraneo che accompagna la vecchia perturbazione si allontana verso l’entroterra orientale libico attenuandosi, un altro vortice, questa volta visibile solo in quota e proveniente dai Balcani, contribuirà ad alimentare il maltempo al Centro-Sud e marginalmente anche sulle regioni settentrionali.

Questo nuovo impulso (perturbazione n.7) sarà accompagnato da aria fredda che, già dalle prossime ore, riporterà condizioni invernali in molte regioni, associate anche a un notevole rinforzo dei venti, fino a intensità di burrasca. Naturalmente, il conseguente raffreddamento, oltre a far scendere le temperature al di sotto della media, favorirà l’abbassamento della quota neve anche poco sotto i 1000 metri, in particolare lungo il versante adriatico dell’Appennino dove le precipitazioni si prospettano più insistenti.

Giovedì 19 marzo, Festa del Papà, il maltempo si concentrerà per lo più sulle regioni meridionali, mentre al Centro-Nord, nonostante l’insistenza dei venti settentrionali, il miglioramento sarà accompagnato da un temporaneo rialzo termico. Venerdì 20, giorno dell’Equinozio (esattamente alle ore 15.46), sarà una giornata abbastanza tranquilla, con solo dei brevi episodi di instabilità all’estremo Sud e una flessione delle temperature al Centro- Nord.

Nel fine settimana del 21-22 marzo una blanda circolazione depressionaria in quota si posizionerà in corrispondenza dell’Italia pilotando sabato un modesto impulso in moto da est verso ovest che porterà qualche precipitazione sulle Alpi e al Nord-Ovest, mentre domenica è probabile un aumento dell’instabilità nell’area tirrenica, al Sud e sulle Isole. Nel weekend le temperature resteranno sotto i valori normali in gran parte del Paese dando origine a un esordio della primavera astronomica un po’ sotto tono.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 18 marzo

Nubi in transito in gran parte d’Italia, salvo iniziali schiarite in diverse regioni. Piogge su medio-basso Adriatico, Calabria e Sicilia, con neve oltre 700-1000 metri in Appennino. Locali precipitazioni anche su alto Adriatico, Nord-Ovest e zone interne del Centro. Nel pomeriggio schiarite sulle Alpi centrali; nuvoloso altrove con piogge in Emilia Romagna, medio Adriatico, basso Lazio, Sud, Sicilia orientale e Sardegna meridionale, anche sotto forma di rovesci e temporali fra basso Lazio, Appennino meridionale e Sicilia.

Quota neve da 900 a 1200 metri lungo l’Appennino. Rasserenamenti in serata al Nord e in Toscana. Temperature massime quasi ovunque in calo, con valori in gran parte sotto la media. Intensi venti di Bora sull’alto Adriatico, Tramontana o Maestrale nei mari di ponente.

Le previsioni meteo per giovedì 19 marzo, Festa del Papà

Tempo soleggiato al Nord, in Toscana e parte di Marche e Lazio. Ancora nuvoloso altrove con piogge e rovesci in Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Quota neve intorno a 800-1200 metri sui relativi rilievi.

Tendenza ad esaurimento dei fenomeni in serata. Temperature in risalita nei valori massimi, specie al Centro-Nord e in Sardegna. Ancora ventoso per venti dai quadranti settentrionali.