FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: 18 marzo con maltempo, allerta vento e nevicate! I dettagl...

Meteo: 18 marzo con maltempo, allerta vento e nevicate! I dettagli

Oggi, 18 marzo, insiste il maltempo su gran parte dell'Italia dove tornerà a farsi sentire l'inverno con un calo termico e nevicate in Appennino.
Previsione18 Marzo 2026 - ore 09:59 - Redatto da Meteo.it
Previsione18 Marzo 2026 - ore 09:59 - Redatto da Meteo.it

Mentre il ciclone mediterraneo che accompagna la vecchia perturbazione si allontana verso l’entroterra orientale libico attenuandosi, un altro vortice, questa volta visibile solo in quota e proveniente dai Balcani, contribuirà ad alimentare il maltempo al Centro-Sud e marginalmente anche sulle regioni settentrionali.

Questo nuovo impulso (perturbazione n.7) sarà accompagnato da aria fredda che, già dalle prossime ore, riporterà condizioni invernali in molte regioni, associate anche a un notevole rinforzo dei venti, fino a intensità di burrasca. Naturalmente, il conseguente raffreddamento, oltre a far scendere le temperature al di sotto della media, favorirà l’abbassamento della quota neve anche poco sotto i 1000 metri, in particolare lungo il versante adriatico dell’Appennino dove le precipitazioni si prospettano più insistenti.

Giovedì 19 marzo, Festa del Papà, il maltempo si concentrerà per lo più sulle regioni meridionali, mentre al Centro-Nord, nonostante l’insistenza dei venti settentrionali, il miglioramento sarà accompagnato da un temporaneo rialzo termico. Venerdì 20, giorno dell’Equinozio (esattamente alle ore 15.46), sarà una giornata abbastanza tranquilla, con solo dei brevi episodi di instabilità all’estremo Sud e una flessione delle temperature al Centro- Nord.

Nel fine settimana del 21-22 marzo una blanda circolazione depressionaria in quota si posizionerà in corrispondenza dell’Italia pilotando sabato un modesto impulso in moto da est verso ovest che porterà qualche precipitazione sulle Alpi e al Nord-Ovest, mentre domenica è probabile un aumento dell’instabilità nell’area tirrenica, al Sud e sulle Isole. Nel weekend le temperature resteranno sotto i valori normali in gran parte del Paese dando origine a un esordio della primavera astronomica un po’ sotto tono.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 18 marzo

Nubi in transito in gran parte d’Italia, salvo iniziali schiarite in diverse regioni. Piogge su medio-basso Adriatico, Calabria e Sicilia, con neve oltre 700-1000 metri in Appennino. Locali precipitazioni anche su alto Adriatico, Nord-Ovest e zone interne del Centro. Nel pomeriggio schiarite sulle Alpi centrali; nuvoloso altrove con piogge in Emilia Romagna, medio Adriatico, basso Lazio, Sud, Sicilia orientale e Sardegna meridionale, anche sotto forma di rovesci e temporali fra basso Lazio, Appennino meridionale e Sicilia.

Quota neve da 900 a 1200 metri lungo l’Appennino. Rasserenamenti in serata al Nord e in Toscana. Temperature massime quasi ovunque in calo, con valori in gran parte sotto la media. Intensi venti di Bora sull’alto Adriatico, Tramontana o Maestrale nei mari di ponente.

Le previsioni meteo per giovedì 19 marzo, Festa del Papà

Tempo soleggiato al Nord, in Toscana e parte di Marche e Lazio. Ancora nuvoloso altrove con piogge e rovesci in Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Quota neve intorno a 800-1200 metri sui relativi rilievi.

Tendenza ad esaurimento dei fenomeni in serata. Temperature in risalita nei valori massimi, specie al Centro-Nord e in Sardegna. Ancora ventoso per venti dai quadranti settentrionali.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: giovedì 19 (Festa del Papà) ancora piogge al Sud
    Previsione18 Marzo 2026

    Meteo: giovedì 19 (Festa del Papà) ancora piogge al Sud

    Domani, 19 marzo (San Giuseppe, festa del Papà) si avranno ancora piogge al Sud mentre al Nord migliora. Giornata ancora un po' ventosa.
  • Meteo, 18 marzo con maltempo su medio Adriatico e Sud: le previsioni
    Previsione18 Marzo 2026

    Meteo, 18 marzo con maltempo su medio Adriatico e Sud: le previsioni

    In arrivo una perturbazione accompagnata da un nucleo di aria fredda: calo termico e neve in Appennino. Le previsioni meteo del 18-19 marzo
  • Meteo, dal 18 marzo aria più fredda, neve e Bora: le previsioni
    Previsione17 Marzo 2026

    Meteo, dal 18 marzo aria più fredda, neve e Bora: le previsioni

    Un nucleo di aria fredda ripoterà condizioni invernali in molte regioni con neve in Appennino. Calo termico e forti venti. Le previsioni meteo del 18-19 marzo
  • Meteo, 17 marzo con maltempo al Sud e sole al Nord: le previsioni
    Previsione17 Marzo 2026

    Meteo, 17 marzo con maltempo al Sud e sole al Nord: le previsioni

    Perturbazione in atto su alcune zone del Sud con forti piogge e venti intensi. Da mercoledì calo termico. Le previsioni meteo del 17-18 marzo
Ultime newsVedi tutte
Meteo: 21-22 marzo con tempo instabile e temperature sotto la media. La tendenza
Tendenza18 Marzo 2026
Meteo: 21-22 marzo con tempo instabile e temperature sotto la media. La tendenza
La tendenza meteo per il weekend del 21-22 marzo vede ancora instabilità sull'Italia con temperature in leggero calo varso valori sotto la media
Meteo, Primavera al via con un 20 marzo stabile sull'Italia: la tendenza
Tendenza17 Marzo 2026
Meteo, Primavera al via con un 20 marzo stabile sull'Italia: la tendenza
Nella giornata che segna l'avvio della primavera astronomica, il tempo sull'Italia risulterà stabile con temperature in aumento al Sud. La tendenza meteo dal 20 marzo
Meteo, 19-20 marzo più stabili poi possibile nuovo peggioramento nel weekend
Tendenza16 Marzo 2026
Meteo, 19-20 marzo più stabili poi possibile nuovo peggioramento nel weekend
Giovedì 19 ancora piogge al Sud ma la situazione andrà migliorando in giornata. Nel weekend possibile perturbazione. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Marzo ore 13:06

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154