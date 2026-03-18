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Meteo: giovedì 19 (Festa del Papà) ancora piogge al Sud

Domani, 19 marzo (San Giuseppe, festa del Papà) si avranno ancora piogge al Sud mentre al Nord migliora. Giornata ancora un po' ventosa.
Previsione18 Marzo 2026 - ore 12:21 - Redatto da Meteo.it
Previsione18 Marzo 2026 - ore 12:21 - Redatto da Meteo.it

Nell’ambito di una situazione di blocco della circolazione atmosferica, che vede ancora la presenza di una vasta area di alta pressione sull’Europa centro-settentrionale, l’Italia rimane esposta a correnti relativamente fredde nord-orientali e al transito di un impulso perturbato (perturbazione n.7) che giovedì 19 si concentrerà per lo più sulle regioni meridionali, mentre al Centro-Nord, nonostante l’insistenza dei venti settentrionali, si assisterà a un deciso miglioramento accompagnato anche da un temporaneo rialzo termico.

Venerdì 20, giorno dell’Equinozio (esattamente alle ore 15.46), sarà una giornata abbastanza tranquilla, con solo dei brevi episodi di instabilità all’estremo Sud e una lieve flessione delle temperature al Centro-Nord.

Nel fine settimana del 21-22 marzo una blanda circolazione depressionaria in quota prenderà forma in corrispondenza dell’Italia pilotando sabato un modesto impulso in moto da est verso ovest, che porterà qualche sporadica precipitazione al Nord, mentre domenica è probabile un aumento dell’instabilità nell’area tirrenica, al Sud e sulle Isole. Nel weekend le temperature resteranno sotto i valori normali in gran parte del Paese dando origine a un esordio della primavera astronomica un po’ sotto tono.

Le previsioni meteo per giovedì 19 marzo, San Giuseppe

Tempo soleggiato al Nord, in Toscana e buona parte di Marche, Umbria e Lazio. Ancora nuvoloso altrove con piogge sparse in Molise, Puglia, Basilicata, rilievi campani, Calabria e Sicilia settentrionale. Quota neve intorno a 900-1200 metri sui relativi rilievi.

Tendenza ad una graduale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio e quasi totale esaurimento alla sera. Temperature in risalita nei valori massimi, specie al Centro-Nord e in Sardegna. Ventoso per venti dai quadranti settentrionali.

Le previsioni meteo per venerdì 20 marzo

Tempo stabile con schiarite ampie al Nord e nelle regioni centrali tirreniche. Un po’ di nuvolosità sparsa nel resto del Paese, ma con scarso rischio di precipitazioni. Qualche isolata e breve pioggia o rovescio possibile nel nord della Sicilia e, nel pomeriggio, anche nelle zone interne e sud-orientali dell’isola e in Calabria.

Temperature massime in leggero rialzo nelle regioni meridionali, in lieve calo altrove; valori per lo più nella media o leggermente sotto. Ancora un po’ ventilato per venti da nord o nord-est.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Marzo ore 13:00

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