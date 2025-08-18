FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, lunedì tra sole e temporali poi stop all'estate: le previs...

Meteo, lunedì tra sole e temporali poi stop all'estate: le previsioni

Oggi primo abbassamento delle temperature e nuovi temporali sulle zone interne del Paese. Mercoledì intensa fase di maltempo. Le previsioni meteo
Previsione18 Agosto 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione18 Agosto 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

L’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano si sta gradualmente spostando verso ovest, e in tal modo lascia libero il campo a delle correnti più temperate che, già tra oggi (lunedì) e domani,, favoriranno un primo abbassamento delle temperature, che in gran parte d’Italia torneranno su valori vicini alla norma. L’inizio della settimana sarà anche caratterizzato da un moderato aumento dell’instabilità, che però coinvolgerà prevalentemente le zone interne del Paese, e in particolare i rilievi, comunque in un contesto di tempo ancora nel complesso soleggiato. Un cambiamento più deciso è atteso tra mercoledì e giovedì, con l’arrivo di una perturbazione atlantica (la numero 3 di agosto) che investirà più che altro il Centro-Nord, dove porterà numerosi temporali, anche di forte intensità, con il rischio quindi di eventi meteo estremi (nubifragi, trombe d’aria). Oltre al maltempo, al Centro-Nord irromperanno anche correnti relativamente fresche che, in molte località, spingeranno le temperature al di sotto della norma, mentre al Sud e sulle Isole Maggiori, solo sfiorati dalla perturbazione, verranno richiamate calde correnti meridionali che spingeranno nuovamente verso l’alto le temperature, con punte anche di 35-36 gradi.

Previsioni meteo per lunedì 18 agosto

Lunedì al mattino prevalenza di tempo soleggiato in gran parte d’Italia. Nel pomeriggio temporaneo e diffuso aumento della nuvolosità: isolati rovesci e temporali su Alpi, zone interne del Centro, Appennino Meridionale, Salento, rilievi della Sicilia e sud della Sardegna. Temperature massime in calo e più vicine alla norma in gran parte del Paese, fatta eccezione per la Sicilia, dove insisterà un caldo piuttosto intenso. Venti in prevalenza di debole intensità.

Previsioni meteo per martedì 19 agosto

Martedì inizio di giornata con un po’ di nuvolosità innocua al Nord-Ovest, Alpi Orientali e Toscana, più soleggiato nel resto d’Italia. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci o temporali lungo sui rilievi del Nord, nelle zone interne e appenniniche del Centro e nella pianura piemontese occidentale. Non si escludono sporadici rovesci anche nei rilievi del Sud e delle Isole. Alla sera peggiora al Nord-Ovest. Temperature massime in ulteriore leggero calo al Nord-Ovest, quasi stazionarie altrove. Venti deboli, salvo temporanee raffiche in prossimità dei temporali.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, al via una settimana più fresca e instabile: le previsioni
    Previsione18 Agosto 2025

    Meteo, al via una settimana più fresca e instabile: le previsioni

    Temperature in calo al Centro-nord e nuovi temporali lunedì 18 agosto. Mercoledì intensa perturbazione. Le previsioni meteo
  • Meteo, 18 agosto tra temporali e calo termico: le previsioni
    Previsione17 Agosto 2025

    Meteo, 18 agosto tra temporali e calo termico: le previsioni

    Lunedì primo calo termico al Centro-nord in attesa della perturbazione atlantica del 20 agosto che determinerà forti temporali. Le previsioni meteo
  • Meteo, domenica tra sole e rischio temporali: le previsioni
    Previsione17 Agosto 2025

    Meteo, domenica tra sole e rischio temporali: le previsioni

    In arrivo correnti più fresche e instabili sull'Italia: temporali anche forti su alcuni settori del Paese. Da lunedì stop al caldo intenso. Le previsioni meteo del 17-18 agosto
  • Meteo, instabilità in aumento poi stop al caldo intenso
    Previsione17 Agosto 2025

    Meteo, instabilità in aumento poi stop al caldo intenso

    Anche oggi rischio temporali su alcuni settori. Mercoledì perturbazione più intensa al Centro-nord. Le previsioni meteo del 17-18 agosto
Ultime newsVedi tutte
Meteo, 20 agosto con fronte instabile: rischio di forti temporali
Tendenza17 Agosto 2025
Meteo, 20 agosto con fronte instabile: rischio di forti temporali
Rischio di forti temporali con grandine e colpi di vento al Nord e in forma più localizzata su parte del Centro. Temporaneo rialzo termico al Sud, stop al caldo al Nord. La tendenza meteo
Meteo, in settimana calo termico e nuova perturbazione: la tendenza
Tendenza16 Agosto 2025
Meteo, in settimana calo termico e nuova perturbazione: la tendenza
Mercoledì 20 agosto nuova perturbazione e calo termico al Centro-nord e caldi venti meridionali in rinforzo al Sud. La tendenza meteo per la prossima settimana
Meteo, arriva uno stop al caldo intenso? La tendenza
Tendenza15 Agosto 2025
Meteo, arriva uno stop al caldo intenso? La tendenza
Da lunedì 18 agosto Anticiclone nord-africano in ritirata con temperature più vicine alla norma e temporali sui rilievi. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Agosto ore 11:45

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154