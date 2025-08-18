Meteo, lunedì tra sole e temporali poi stop all'estate: le previsioni

L’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano si sta gradualmente spostando verso ovest, e in tal modo lascia libero il campo a delle correnti più temperate che, già tra oggi (lunedì) e domani,, favoriranno un primo abbassamento delle temperature, che in gran parte d’Italia torneranno su valori vicini alla norma. L’inizio della settimana sarà anche caratterizzato da un moderato aumento dell’instabilità, che però coinvolgerà prevalentemente le zone interne del Paese, e in particolare i rilievi, comunque in un contesto di tempo ancora nel complesso soleggiato. Un cambiamento più deciso è atteso tra mercoledì e giovedì, con l’arrivo di una perturbazione atlantica (la numero 3 di agosto) che investirà più che altro il Centro-Nord, dove porterà numerosi temporali, anche di forte intensità, con il rischio quindi di eventi meteo estremi (nubifragi, trombe d’aria). Oltre al maltempo, al Centro-Nord irromperanno anche correnti relativamente fresche che, in molte località, spingeranno le temperature al di sotto della norma, mentre al Sud e sulle Isole Maggiori, solo sfiorati dalla perturbazione, verranno richiamate calde correnti meridionali che spingeranno nuovamente verso l’alto le temperature, con punte anche di 35-36 gradi.

Previsioni meteo per lunedì 18 agosto

Lunedì al mattino prevalenza di tempo soleggiato in gran parte d’Italia. Nel pomeriggio temporaneo e diffuso aumento della nuvolosità: isolati rovesci e temporali su Alpi, zone interne del Centro, Appennino Meridionale, Salento, rilievi della Sicilia e sud della Sardegna. Temperature massime in calo e più vicine alla norma in gran parte del Paese, fatta eccezione per la Sicilia, dove insisterà un caldo piuttosto intenso. Venti in prevalenza di debole intensità.

Previsioni meteo per martedì 19 agosto

Martedì inizio di giornata con un po’ di nuvolosità innocua al Nord-Ovest, Alpi Orientali e Toscana, più soleggiato nel resto d’Italia. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci o temporali lungo sui rilievi del Nord, nelle zone interne e appenniniche del Centro e nella pianura piemontese occidentale. Non si escludono sporadici rovesci anche nei rilievi del Sud e delle Isole. Alla sera peggiora al Nord-Ovest. Temperature massime in ulteriore leggero calo al Nord-Ovest, quasi stazionarie altrove. Venti deboli, salvo temporanee raffiche in prossimità dei temporali.