Meteo, 20 agosto con fronte instabile: rischio di forti temporali

Per mercoledì 20 si conferma l’arrivo di un fronte instabile molto attivo (perturbazione n. 3 del mese) sulle regioni centro-settentrionali. Sono attesi molti rovesci o temporali, localmente anche forti e con possibili criticità, rischio di grandinate e colpi di vento, su tutto il Nord e in forma più localizzata e intermittente su Toscana, Umbria e Lazio. Scarso invece il rischio di fenomeni nelle regioni adriatiche del Centro e in Sardegna dove dovrebbe transitare solo della nuvolosità variabile, associata forse in serata a qualche sporadico rovescio nell’ovest dell’isola. Giornata soleggiata al Sud e in Sicilia dove registreremo anche un aumento delle temperature fino a locali punte vicine ai 35 gradi. Valori in aumento ed elevati anche nell’ovest della Sardegna per effetto di un moderato Scirocco; calo termico invece nelle aree più perturbate del Nord, in Toscana e in Umbria.

Tendenza meteo: dal 20 agosto stop al caldo al Centro-nord e rischio nubifragi

Giovedì la perturbazione sarà ancora attiva tra la Lombardia e il Nordest e lungo il Tirreno fino alla Campania con il rischio di ulteriori rovesci o temporali, anche forti nel settore attorno all’alto Adriatico e nelle Alpi orientali. Al Nordovest i residui fenomeni dovrebbero concentrarsi a ridosso dei rilievi. Giornata più tranquilla nel resto del Centrosud, prevalentemente soleggiata in particolare nel resto del Sud e nelle Isole. Temperature in temporaneo aumento sul Medio Adriatico e in ulteriore rialzo sul Meridione dove il caldo dovrebbe registrare un picco con punte oltre i 35 gradi; massime in calo al Nord, nel resto del Centro e nell’ovest della Sardegna con valori anche leggermente sotto le medie stagionali. Sarà una giornata ventosa con venti inizialmente caldi meridionali e poi gradualmente sostituiti da quelli più freschi occidentali.

Venerdì la perturbazione, prima di allontanarsi verso i Balcani, potrà determinare una residua instabilità nelle regioni peninsulari con nuvolosità molto variabile e possibili rovesci o temporali principalmente nelle zone interne in locale sconfinamento anche in costa sull’Adriatico e tra il basso Lazio e la Campania. Tempo soleggiato sulla Calabria meridionale e nelle Isole e in miglioramento in Toscana e al Nord con gli ultimi residui rovesci tra l’alto Veneto e il Friuli. I venti saranno occidentali e più freschi anche al Sud e fino a forti di Maestrale sulla Sardegna. Caldo quindi in attenuazione al Sud con gli ultimi picchi elevati solo sul basso Ionio e nel sud della Sicilia. Valori in rialzo grazie al ritorno del tempo soleggiato su Alpi, Nordovest e settore ligure.

La tendenza per il fine settimana è alquanto incerta. L’Italia rimarrà comunque immersa in un flusso di correnti nord-occidentali con afflusso di aria temperata e temperature di conseguenza nella norma o anche leggermente sotto le medie associate a una ventilazione nord-occidentale localmente moderata. Non dovrebbero mancare fasi e aree soleggiate ma anche il rischio di locali episodi di instabilità. Una perturbazione più organizzata potrebbe poi raggiungere il Nord all’inizio della prossima settimana. Per conferme e maggiori dettagli sarà comunque bene seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.