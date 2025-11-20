FacebookInstagramXWhatsApp

  3. Meteo: clima invernale, maltempo e neve! Le previsioni

Clima sempre più freddo sull'Italia con una massa di aria artica che farà crollare le temperature, soprattutto al Nord. Attesa neve a quote basse
Previsione20 Novembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
La massa d’aria fredda che per il momento sta interessando le regioni settentrionali, entro la fine della settimana invaderà tutto il Paese dando il via a un periodo con temperature inferiori alla norma, la cui durata, fra alti e bassi, potrebbe essere di almeno una settimana o dieci giorni. Nel frattempo, in questo contesto, la situazione sull’Italia resterà decisamente dinamica per via del transito di diverse perturbazioni, la prima delle quali (la n.8), in arrivo da ovest, darà luogo ai primi effetti nella giornata di oggi (giovedì 20 novembre), con anche delle nevicate sulle Alpi poco sotto i 1000 metri.

La massa d’aria artica al seguito di questo sistema nuvoloso, oltre a causare un generale tracollo termico, da venerdì 21 contribuirà a dare vita a un vortice ciclonico che rimarrà a ridosso della nostra penisola fino al fine settimana, mantenendo condizioni di tempo instabile, in miglioramento solo nella seconda parte di domenica 23. Da segnalare per venerdì condizioni da pieno inverno al Nord, con anche la possibilità di qualche nevicata a quote collinari sui rilievi e gelate notturne in pianura nei giorni successivi.

Le previsioni meteo per giovedì 20 novembre

Tempo soleggiato con solo delle modeste nuvole in transito all’estremo Sud e in Sicilia. Cielo nuvoloso altrove, ma con tendenza a schiarite all’estremo Nord-Ovest. Al mattino piogge sparse su Lombardia, estremo levante ligure, Trentino Alto Adige, Veneto occidentale e settentrionale, Friuli Venezia Giulia, regioni centrali tirreniche, Umbria ed estremo sud della Sardegna; quota neve sulle Alpi centro orientali intorno a 600-900 metri. Nel pomeriggio le piogge si concentreranno tra Umbria meridionale, sud delle Marche, centro-sud del Lazio, Abruzzo, Molise e Campania.

Temperature massime in leggera flessione al Nord-Ovest e Sardegna; lievi rialzi sul medio Adriatico e al Sud dove si raggiungeranno punte di 20-21 gradi. Un po’ ventoso al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 21 novembre

Prevalenza di nuvole in tutta Italia. Nel corso della giornata precipitazioni sparse al Nord, al Sud e sulle Isole. Nel pomeriggio qualche pioggia anche sul medio Adriatico e in serata nel versante tirrenico del Centro. Quota neve in abbassamento fin verso i 400-700 metri sui rilievi del Nord.

Temperature per lo più in calo: valori sotto la media al Centro-Nord e in Sardegna. Clima da pieno inverno al Nord. Ventoso al Sud e sulle Isole. Molto mossi o agitati i mari a ovest di Corsica e Sardegna e lo Ionio.

