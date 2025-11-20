Meteo, 20 novembre con freddo in aumento e maltempo, neve sotto i 1000 metri

La massa d’aria fredda che ha già raggiunto il Nord invaderà tutto il Paese entro la fine della settimana, dando il via a un periodo con temperature inferiori alla norma, la cui durata, fra alti e bassi, potrebbe essere di almeno una settimana o dieci giorni.

In questo contesto, la situazione sull’Italia resterà decisamente dinamica per via del transito di diverse perturbazioni, la prima delle quali (la n.8 di novembre), in avvicinamento da ovest, comincerà a dare luogo ai primi effetti nella giornata di oggi, giovedì 20 novembre, con anche delle nevicate sulle Alpi poco sotto i 1.000 metri.

La massa d’aria artica al seguito di questo sistema nuvoloso, oltre a causare un generale tracollo termico, da venerdì contribuirà a dare vita a un vortice ciclonico che rimarrà a ridosso della nostra penisola fino al fine settimana, mantenendo condizioni di tempo instabile, in miglioramento solo nella seconda parte di domenica. Da segnalare per venerdì condizioni da pieno inverno al Nord, con anche la possibilità di qualche nevicata a quote collinari sui rilievi e gelate notturne in pianura nei giorni successivi.

Le previsioni meteo per giovedì 20 novembre

Tempo soleggiato con solo delle modeste nuvole in transito schiarite all’estremo Sud e in Sicilia. Cielo nuvoloso altrove, ma con tendenza a schiarite all’estremo Nord-Ovest. Piogge sparse su Lombardia, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia, regioni centrali tirreniche e Sardegna; quota neve intorno a 600-900 metri sulle Alpi centro-orientali. Nel pomeriggio estensione dei fenomeni ad Abruzzo, Molise e Campania e in serata anche a Foggiano e Sicilia occidentale.

Temperature massime in leggera flessione al Nord-Ovest e Sardegna; lievi rialzi sul medio Adriatico e al Sud dove si raggiungeranno punte di 20-21 gradi. Un po’ ventoso al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 21 novembre

Prevalenza di nuvole in tutta Italia. Nel corso della giornata precipitazioni sparse al Nord, al Sud e sulle Isole. Nel pomeriggio qualche pioggia anche sul medio Adriatico e in serata nel versante tirrenico del Centro. Quota neve in abbassamento fin verso i 400-700 metri sui rilievi del Nord.

Temperature per lo più in calo: valori sotto la media al Centro-Nord e in Sardegna. Clima da pieno inverno al Nord. Ventoso al Sud e sulle Isole. Molto mossi o agitati i mari a ovest di Corsica e Sardegna e lo Ionio.