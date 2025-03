Sciopero nazionale dei treni di mercoledì 19 marzo: orari e fasce di garanzia

Giornata a rischio domani, mercoledì 19 marzo per chi si sposta in treno. È stato proclamato infatti dai sindacati Orsa, Ugl e Fast uno sciopero nazionale dalle 9 alle 17 con possibili disagi per chi viaggia con Fs (Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper). A rischio anche i collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona.

Orari e fasce di garanzia

Per i treni regionali, è prevista la fascia di garanzia dalle 6 alle 9. Ci sarà anche una manifestazione a Roma in Piazza di Porta Pia.

La protesta dovrebbe coinvolgere tutto il personale ferroviario. È stata revocata invece quella di 24 ore: Usb lavoro fa sapere che la riprogrammerà. Trenitalia garantisce i treni nazionali e regionali indicati sul suo sito. Analoghi servizi sono disponibili per Italo e Trenord.