Meteo, 6 agosto tra tanto sole e qualche temporale in serata: le previsioni

Possiamo considerare definitivamente conclusa la fase turbolenta che ha segnato il tempo dell’Italia tra fine luglio e inizio agosto, con numerosi episodi di instabilità atmosferica, in qualche caso anche molto piovosi, che hanno messo in pausa l’estate. Adesso la stagione in corso è pronta a riprendere pieno possesso della scena, con l’espansione e il rinforzo dell’alta pressione sopra il bacino del Mediterraneo, dando il via ad una lunga fase di calma meteorologica. Farà temporaneamente eccezione il Nord, attraversato nella giornata odierna da una debole perturbazione atlantica (la numero 2 del mese), che darà luogo ad una breve parentesi instabile, destinata ad esaurirsi già nel corso della notte prossima. Le temperature, inizialmente vicine alla norma o solo in alcuni casi al di sopra, sono destinate ad aumentare.

A partire da venerdì, la componente sub-tropicale in quota dell’alta pressione causerà l’innesco della quarta ondata di calore della stagione che, secondo gli ultimi dati a nostra disposizione, potrebbe accompagnarci almeno fino al Ferragosto. Il weekend in arrivo e, in prospettiva, la prossima settimana, si preannunciano dunque bollenti, con il termometro diffusamente fino alla soglia dei 35-36 gradi, ma con picchi prossimi ai 39-40 al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 6 agosto

Al Centro-Sud tempo generalmente soleggiato. Al Nord maggiore variabilità, con annuvolamenti alternati a schiarite, più ampie e durature lungo le coste adriatiche e in Romagna. Brevi e isolati rovesci inizialmente sul Friuli Venezia Giulia, nel pomeriggio intorno all’arco alpino. In serata e nelle prime ore della notte breve fase instabile sulla valle padana, con possibili rovesci o temporali isolati tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. Temperature stazionarie o in lieve aumento: quasi ovunque intorno alla media, ma con picchi anche superiori alla norma nelle regioni tirreniche, dove si toccheranno i 32-33 gradi, e nelle zone interne della Sardegna dove si sfioreranno i 34-35°C. Venti moderati o tesi settentrionali su Puglia, basso Adriatico e Ionio; da est sull’alto Adriatico.

Le previsioni meteo per giovedì 7 agosto

Nella notte e al mattino nuvolosità residua su Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, nord del Veneto e del Friuli, ma in diradamento. Per il resto tempo stabile e soleggiato, salvo qualche modesto annuvolamento nel pomeriggio attorno alle aree montuose. Temperature massime in aumento al Centro-Sud e sulle Isole, con picchi di 33-34 gradi nell’entroterra e fino a 35 in Sardegna; poche variazioni di rilievo al Nord, con valori fra 27 e 32 gradi. Venti generalmente deboli, salvo ancora una moderata ventilazione da nord in Puglia, su basso Adriatico e mar Ionio.