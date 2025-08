Caldo intenso almeno fino a Ferragosto: la tendenza meteo da sabato 9 agosto

Gli ultimi aggiornamenti confermano che la prossima ondata di caldo sarà diffusa, intensa e persistente. Ancora una volta il responsabile sarà l’anticiclone nordafricano, che tornerà a dominare la scena atmosferica sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. A partire da venerdì 8 agosto, questa figura barica si consoliderà con decisione sul nostro Paese, trascinando con sé una massa d’aria molto calda di origine subtropicale.

La tendenza meteo dal weekend del 9 e 10 agosto

Il fine settimana si preannuncia rovente su tutto il territorio nazionale, con valori termici ben al di sopra delle medie stagionali. Le anomalie termiche più marcate si osserveranno con ogni probabilità nelle regioni centrali e settentrionali, dove probabilmente la giornata di domenica segnerà l'apice dell'ondata di calore.

In generale, in tutta Italia le temperature massime potranno facilmente raggiungere i 35-36 gradi, con picchi anche superiori. Nelle zone interne e nelle aree lontane dalla mitigazione offerta dal mare, non si esclude che localmente ci si possa anche avvicinare alla soglia dei 40°C, specie durante le ore centrali della giornata.

Il tempo sarà in generale stabile e soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutte le regioni. Anche in montagna la probabilità che si sviluppino nubi pomeridiane appare piuttosto bassa, segno di una situazione atmosferica ben strutturata e poco incline all’instabilità.

La tendenza meteo fino a Ferragosto

La tendenza meteo per i giorni successivi non lascia spazio a grandi cambiamenti: le proiezioni attuali indicano un’elevata probabilità che l’ondata di caldo africano persista almeno fino a Ferragosto. Anzi, al momento non si intravede ancora una chiara via d’uscita da questa fase meteo dominata dall’alta pressione e dalle temperature elevate. Non è escluso che la situazione possa prolungarsi anche oltre il 15 agosto, mantenendo il caldo intenso su gran parte del Paese.

I prossimi aggiornamenti saranno fondamentali per definire con maggiore precisione l’evoluzione dell’ondata di calore e le previsioni dettagliate per Ferragosto.