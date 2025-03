Sciopero nazionale del 21 marzo: trasporto pubblico a rischio

Si preannuncia un venerdì nero il 21 marzo 2025 per lo sciopero nazionale dei trasporti indetto da Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub Trasporti. Stop ai mezzi di trasporto in diverse città italiane per la durata di 24 ore. Ecco i motivi della protesta e le modalità di sciopero.

Sciopero 21 marzo 2025: stop ai mezzi di trasporti, perché?

Nuovo sciopero nazionale dei trasporti indetto per venerdì 21 marzo 2025 in Italia. A rischio bus, tram, metro e mezzi pubblici nelle più importanti città italiane per la protesta dei sindacati Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub Trasporti. Tra i motivi della protesta c'è la richiesta di un aumento del salario dei lavoratori di 300 euro, ma anche la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali senza decurtazioni di stipendio. E ancora: diminuzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti e il miglioramento delle tutele per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro per tutti.

Sciopero a Roma il 21 marzo 2025: gli orari della protesta

Lo sciopero del 21 marzo 2025 a Roma riguarderà tutta la rete Atac, l'Azienda per la mobilità di Roma Capitale, ma anche i servizi gestiti da Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Stop alle corse dei mezzi di trasporto dalle ore 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Gli orari garantiti, invece, sono i seguenti: da inizio servizio fino alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. Attenzione: nella notte tra il 20 e 21 marzo stop anche al servizio delle linee bus notturne.

Si segnala che durante lo sciopero del 21 marzo potrebbero non essere disponibili scale mobili, ascensori e montascale nelle stazioni aperte, mentre le biglietterie fisiche potrebbero restare chiuse. Nella giornata di venerdì 21 scioperano anche i dipendenti di Cotral, che include i bus regionali e le ferrovie Roma Nord e Metromare. Confermate le corse nelle fasce di garanzia fino alle 8.29 e poi nel pomeriggio dalle 17 alle 20.

Sciopero a Milano il 21 marzo 2025: gli orari della protesta

Anche a Milano si preannuncia un venerdì 21 marzo 2025 nero per i mezzi di trasporto. Ad incrociare le braccia sono i lavoratori dell'Atm con corse garantite entro le 8.45. Lo sciopero dei mezzi entra in vigore dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio.

Sciopero a Napoli il 21 marzo 2025: gli orari della protesta

Anche in Campania ci saranno delle ripercussioni per via dello sciopero nazionale del 21 marzo 2025. A protestare è il personale di Busitalia Campania con conseguenti disagi e cancellazioni dei servizi sostitutivi con bus sulla tratta Salerno – Salerno Stadio Arechi S. Leonardo. Attenzione: la protesta potrebbe generare modifiche ai servizi anche prima e dopo la fine dello sciopero, anche se sono previste delle fasce di garanzia dalle 6.30 alle 9 e dalle 13 alle 16.30.