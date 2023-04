Gli eventi più belli in giro per il mondo per la Giornata della Terra 2023

Ogni anno il 22 aprile è la Giornata della Terra, l'Earth Day. Una celebrazione per sensibilizzare ai problemi ambientali che è nata oltre mezzo secolo fa, nel 1970 ed è diventata sempre più importante (e partecipata) a livello mondiale, con 193 paesi attualmente aderenti.

Oltre alle piccole azioni personali e quotidiane, e in parallelo alle tante attività pensate per i bambini, in giro per il mondo c'è un proliferare di eventi, concerti, manifestazioni, mostre, raduni e molto altro. Sempre con un unico obiettivo: mantenere alta l'attenzione su temi fondamentali per il futuro dell'umanità, come la riduzione dell'impatto ambientale umano sul pianeta Terra, la mitigazione del cambiamento climatico e la transizione green.

Il calendario è molto folto anche in Italia: la Nuvola di Fuksas a Roma ospita il Concerto per la Terra, con cantanti come Tommaso Paradiso e altri, poi sempre in città viene inaugurato anche il bosco mangia-smog con 3mila alberi piantati nel parco urbano di Aguzzano e organizzato il Villaggio per la Terra con eventi sportivi e culturali.

A Torino i Giardini reali e la Cavallerizza reale saranno visitabili tutto il giorno, con il gran finale insieme all'antropologo Eduardo Kohn e a cantanti tra cui Elisa, Eugenio in via Di Gioia, Marlene Kuntz, Saturnino e Rose Villan. In Sardegna si tiene invece una doppia giornata di pulizia insieme a Plastic Free Onlus, con un totale di 16 appuntamenti da Sassari a Olbia, da Santa Teresa Gallura a Quartu Sant'Elena.

Gli appuntamenti internazionali

Partiamo da Londra, dove tra venerdì 21 e lunedì 24 aprile sono state annunciate manifestazioni davanti a Westminster, tra cui The Big One organizzata da Extinction Rebellion e che si prevede potrà radunare fino a 100mila persone. Format simile anche negli Stati Uniti, con un raduno per dire basta ai combustibili fossili organizzato in Freedom Plaza a Washington, con un corteo che arriverà proprio davanti alla Casa Bianca.

Molto particolare la scelta celebrativa alle Hawaii, con una pulizia del fondale marino a cui parteciperanno oltre 700 sub e 20mila volontari sulla terraferma, tra preghiere in cima ai vulcani e feste in musica.

Il tema scelto per la Giornata della Terra 2023, Invest in our Planet (Investi nel nostro Pianeta), fa da filo conduttore a molte altre iniziative centrate sulla finanza sostenibile e sugli investimenti ambientali. Da non dimenticare infine il Digital Earth Day, che si può seguire in diretta streaming online sul sito internazionale.