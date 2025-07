10 piante che tengono lontane le vespe e i calabroni

Con la bella stagione cresce il desiderio di vivere i propri spazi all'aperto nelle ore serali. Ci sono però alcuni insetti che possono diminuire il piacere dello stare all'aperto e tra questi troviamo sicuramente vespe e calabroni. Fortunatamente però esistono delle piante che fungono da repellente naturale.

Vespe e calabroni addio con le piante giuste

Quando il sole tramonta, trascorrere qualche ora in giardino o nel terrazzo può trasformarsi in un toccasana per l'organismo. Tuttavia vi sono alcuni ospiti indesiderati che potrebbero togliere parte del piacere: vespe e calabroni non solo infastidiscono, ma espongono al rischio di dolorose punture.

Sia chi soffre di apifobia, sia coloro che invece, pur non avendo paura di questi insetti, vogliono vivere estati serene all'aria aperta, saranno felici di sapere che esistono dei rimedi naturali per creare aree verdi piacevoli e sicure. Ecco 10 piante repellenti che terranno questi insetti lontani.

Citronella, un alleato prezioso contro gli insetti

La citronella non tiene lontane solo le zanzare, ma anche vespe e calabroni. Si tratta di una pianta che cresce bene in climi caldi e non tollera molto il gelo. Perfetta per le regioni mediterranee, presenta un odore particolare che potrebbe risultare sgradito a qualcuno. Ma se volete difendervi dagli insetti indesiderati, questa è la specie botanica che fa per voi.

Menta, la pianta utile anche in cucina

Se cercate una varietà botanica capace di regalarvi foglioline aromatiche utilissime per i vostri cocktail estivi, e al tempo stesso difendere i vostri spazi da vespe e calabroni, la menta è perfetta. L'aroma delle sue foglioline verdi non solo colora e dona un sapore unico a piatti e bevande, ma funziona anche come repellente naturale contro vespe e calabroni. Per crescere rigogliosa ha bisogno di frequenti annaffiature ma, a parte questo, non necessita di grandi cure.

Artemisia del limone, una pianta poco nota ma efficace

Conosciuta anche con il nome di Aurone, l'artemisia del limone è una pianta difficile da trovare nei giardini italiani, ma al tempo stesso efficace nel tenere lontani molti insetti, tra cui le vespe. I suoi cespi folti rilasciano nell'aria una fragranza agrumata che si rivela un ottimo repellente naturale.

Il dolce profumo della lavanda tiene lontani gli insetti

Decisamente più gradevole è il profumo della lavanda, un'altra specie botanica molto amata da chi soffre di apifobia e non solo. Tra quelle viste finora, la lavanda è sicuramente una pianta che richiede qualche cura maggiore, ma oltre a tenere lontani gli insetti offre anche ottimi profumatori per cassetti e armadi.

Geranio, fiori colorati e ottimi repellenti

Collocare sul davanzale o lungo una ringhiera qualche pianta di geranio, non permetterà solo di abbellire il dehors ma anche di difendere la casa e il prato da zanzare, vespe e calabroni. I suoi fiori coloratissimi emanano un profumo particolarmente sgradito agli insetti.

Pelargonio per un giardino libero dalle vespe

Molto simile al geranio, il Pelargonio è una pianta in grado di produrre citronellolo. Questa molecola ha ottime proprietà repellenti, ed è molto efficace contro le vespe e le zanzare. Per garantirsi effetti più potenti, è anche possibile schiacciare le foglie e disporle in delle ciotole dislocate in punti strategici del giardino.

Assenzio, la specie botanica dalle foglie profumate

Pianta erbacea perenne, l'assenzio è molto conosciuta per le qualità delle sue foglie che rappresentano anche un ottimo sistema naturale per tenere lontani gli insetti nelle notti all'aperto.

Ruta, la varietà botanica dall'odore pungente

La Ruta (nome scientifico Ruta graveolens) è una pianta erbacea perenne dall'aroma forte e penetrante. Spesso definito simile a quello delle erbe aromatiche, il suo odore ha un’intensità tale da risultare sgradevole a molti insetti. La fragranza pungente è il deterrente principale per gli insetti, ma la pianta contiene anche composti che le donano proprietà repellenti naturali.

Asperula, il repellente naturale per zone ombreggiate

Come l'Aurone, anche l'Asperula non è molto conosciuta, sebbene rappresenti un ottimo alleato per giardini privi di insetti. La particolarità di questa pianta dalle foglie di un verde brillante che contrastano con i piccoli fiorellini bianchi, è data dalla sua capacità di crescere bene anche in zone ombreggiate. Se volete creare un angolo verde senza insetti potrete piantarla ai piedi degli alberi da frutto o usarla per creare un delizioso tappeto bianco in giardino.

Pomodoro, pianta repellente dai "frutti" gustosi

Chi rinuncerebbe a un bel pomodoro maturo appena colto, per guarnire e rendere appetitoso un piatto estivo? Il pomodoro non solo offre il prodotto d'eccellenza sulle tavole estive, ma permette anche di tenere lontane vespe e calabroni dagli spazi outdoor.

Se da un lato si tratta di piante spesso destinate gli orti, qualche piantina di pomodoro piantata in vaso nel terrazzo o in terra in giardino garantirà una funzione sia pratica che funzionale. L'odore delle sue foglie respinge gli insetti per cui, se non ci avete mai pensato, potreste mettere qualche piantina in vaso anche nel terrazzo o in giardino, e avere così i prodotti freschi sempre a portata di mano e al tempo stesso un ottimo alleato contro gli ospiti indesiderati delle serate estive.