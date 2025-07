Orsa JJ4 trasferita dopo due anni libera dal Casteller: la sua nuova vita in Germania nella Foresta Nera

L'orsa JJ4, dopo oltre due anni di reclusione in un’area piccolissima al Casteller per l’uccisione del runner Andrea Papi, è stata trasferita in Germania nella Foresta Nera. Ora si dovrà adattare ad una nuova vita. Ecco le ultime notizie che riguardano il trasferimento.

Orsa JJ4 dal Trentino alla Foresta Nera in Germania

L'orsa JJ4 torna in libertà. Dopo più di due anni di reclusione in un recinto a Trento, nel centro del Casteller, ora potrà correre libera nella Foresta Nera in Germania. Per l'esattezza vivrà nel rifugio per animali selvatici Alternativer Wolf- und Bärenpark. Qui potrà riabbracciare sia la madre Jurka, che la sorella DJ3.

L'orsa ha affrontato nel migliore dei modi il viaggio. Il trasferimento ha avuto successo ed è avvenuto con tutte le accortezze del caso. Dopo il trasferimento, occorrono calma e pazienza per vedere se JJ4 si abituerà alla sua nuova casa. In Germania la seguiranno e la controlleranno per monitorare i suoi sviluppi e vedere come se la caverà nei prossimi giorni.

Ora il centro del Casteller potrà tornare ad occuparsi pienamente di animali feriti e non di animali "problematici", riprendendo così la sua attività al 100%.

Le polemiche dopo il caso di cronaca nera

Il caso dell'orsa JJ4, entrato tragicamente nella cronaca nera per l'uccisione del giovane runner Andrea Papi, ha tenuto banco nell’opinione pubblica italiana fin da aprile 2023. Da allora si è acceso un vero e proprio scontro tra le associazioni animaliste e le istituzioni locali. Al tempo la Lav aveva proposto un trasferimento in Romania, con un piano dettagliato e interamente finanziato dall’associazione. Per parecchio tempo l'orsa è rimasta in un posto considerato inadatto e troppo angusto per permetterle di muoversi.

Il dibattito, dopo l'annuncio del trasferimento solo a cose fatte, si è riacceso. JJ4 è divenuta il simbolo della gestione controversa della fauna selvatica e ha fatto sì che si aprissero anche dubbi sul progetto di ripopolamento degli orsi, finanziato dall’Unione Europea.