Meteo: 25 luglio con altri temporali al Nord. Oltre 40°C al Sud e in Sicilia

La perturbazione che ha raggiunto il Nord (la n.9 di luglio) continuerà a determinare tempo instabile sulle regioni settentrionali, tendendo ad estendere i suoi effetti seppure in maniera meno accentuata, anche al Centro, alla Sardegna e alle zone settentrionali del Sud fra venerdì 25 e sabato 26 luglio.

Nel frattempo, l’alta pressione di matrice africana e gli associati afflussi di aria calda sahariana continueranno a mantenere le temperature su livelli molto elevati al meridione e in parte anche al Centro, con picchi che potranno nuovamente superare i 40 gradi nelle aree interne del Sud e della Sicilia. Diversa la situazione al Nord, specialmente al Nord-Ovest, dove le correnti più temperate atlantiche favoriranno un clima molto più fresco con temperature al di sotto della norma.

Anche le ultime proiezioni modellistiche confermano l’avanzata delle correnti fresche entro sabato al Centro e in Sardegna e domenica 27 anche al Sud. Con la fine della settimana, quindi, si prospetta la conclusione di questa terza e molto intensa ondata di calore. Successivamente, per qualche giorno, l’Italia verrà interessata con buona probabilità da correnti mediamente nord-occidentali che manterranno condizioni sicuramente più gradevoli, caratterizzate da temperature nella media o leggermente inferiori da Nord a Sud, ma con la prospettiva del probabile transito di un’altra perturbazione tra la fine di domenica e la giornata di martedì 29.

Le previsioni meteo per venerdì 25 luglio

Tempo abbastanza soleggiato sulle coste del medio Adriatico, al Sud e in Sicilia, con solo delle modeste nuvole in transito. Cielo nuvoloso nel resto del Paese, con rovesci e temporali a carattere intermittente in molte aree del Nord e, in forma più isolata, anche in Toscana e nel nord della Sardegna.

Temperature massime in leggero calo al Nord-Est e in Sardegna, in ulteriore rialzo al meridione; caldo sempre molto intenso al Centro-Sud, con valori fino a 36-37 gradi sulle regioni centrali e di nuovo picchi di 40 gradi e oltre nelle aree interne del Sud e della Sicilia. Un po’ ventoso intorno alle Isole e nel Tirreno.

Le previsioni meteo per sabato 26 luglio

Nubi sparse più o meno compatte in tutto il Paese. Rovesci e temporali localmente intensi prima dell’alba al Nord-Est, in rapido esaurimento. Al mattino qualche pioggia sulle Alpi orientali e nella zona fra basso Lazio, Molise e Campania. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi al Nord- Est, in Liguria, Lombardia orientale, regioni centrali adriatiche e, in forma più isolata, su Umbria, interno della Toscana e settori nord di Puglia, Campania e Basilicata. Alla sera insiste qualche temporale nel settore del medio e alto Adriatico.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo anche sensibile al Centro-Sud, eccetto nei settori ionici dove si potranno di nuovo superare i 40 gradi. Venti di Maestrale in rinforzo sulle isole maggiori e nel basso Tirreno.