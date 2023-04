Giornata mondiale della Terra 2023: le cose da fare per i bambini

Se da un lato è fondamentale intervenire con determinazione sull'ambiente per lasciare alle prossime generazioni un pianeta ancora in buona salute, dall’altro le bambine e i bambini di oggi dovranno essere il vero motore del cambio di mentalità del futuro. Saranno loro, infatti, a indirizzare i modelli di sostenibilità e di tutela dell’ambiente dei prossimi anni, quindi fin da piccoli è utile che comprendano la rilevanza della loro missione.

Abituare all’utilizzo della bicicletta ogni volta che è possibile e trasmettere il valore di una giornata all’aria aperta, per esempio, potrebbero rientrare tra gli obiettivi dell'educazione green. Ma le azioni possibili sono ben più numerose.

Consigli per una giornata di sostenibilità in famiglia

Sabato 22 aprile si celebra la Giornata mondiale della Terra 2023. Molte persone, come ogni anno, sceglieranno infatti di celebrare questa ricorrenza svolgendo un'attività di informazione e di educazione rivolta ai più piccoli, per insegnare alcuni dei principi base sul rispetto del nostro pianeta. Oltre a dare in prima persona il buon esempio in termini di sostenibilità, può essere efficace coinvolgere i figli e le figlie con giochi e iniziative divertenti.

Qualche idea? Si può stilare tutti insieme una lista degli obiettivi di sostenibilità e – una volta decorata – appenderla al frigorifero o in un luogo ben visibile della casa. Sempre utilizzando la fantasia, si potrebbe riciclare in modo creativo oggetti di plastica, vetro e carta, per realizzare qualcosa di nuovo e utile.

Anche le vacanze possono diventare green rispettando qualche accortezza: con l’arrivo della bella stagione, trascorrere una giornata in mezzo ai boschi o in montagna può essere anzitutto molto divertente, ma anche aiutare i più piccoli ad apprezzare più a fondo il valore della natura. Stesso discorso vale per un piccolo orticello o un albero da piantare in giardino: si tratta di piccoli gesti, dal valore quasi del tutto simbolico, ma che facilmente rimangono impressi nella mente e lasciano un ricordo positivo e indelebile.



