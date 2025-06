Tagliare il prato durante un'ondata di calore può rovinare l'erba?

Durante i mesi estivi, mantenere il prato curato è una priorità per molti, ma quando le temperature si alzano in modo estremo, è fondamentale fare attenzione. Tagliare l’erba del prato durante un’ondata di calore può infatti compromettere la salute del manto erboso e causare danni difficili da recuperare. Il caldo intenso rappresenta uno stress significativo per l’erba, e un intervento non corretto può aggravare ulteriormente la situazione.

Il rischio di danneggiare il prato con il taglio in pieno caldo

Quando il prato è sottoposto a temperature elevate e a un’irradiazione solare intensa, le piante entrano in uno stato di stress termico. In queste condizioni, tagliare l’erba può esporre le radici al sole diretto, accelerare l’evaporazione dell’acqua dal terreno e ridurre la capacità della pianta di resistere alla siccità. Il risultato è un prato più secco, più fragile e più vulnerabile a ingiallimenti o bruciature. Inoltre, tagli troppo bassi in estate riducono la superficie fogliare disponibile per la fotosintesi, rendendo più difficile per l’erba rigenerarsi.

Quando e come intervenire senza compromettere il prato

Se tagliare l’erba è inevitabile, è consigliabile farlo con alcune precauzioni fondamentali. Innanzitutto, l’orario gioca un ruolo chiave: meglio intervenire al mattino presto o nelle ore serali, quando il sole è meno aggressivo e l’umidità residua protegge il prato. È importante anche evitare di accorciare eccessivamente l’erba, mantenendo un’altezza maggiore per garantire ombreggiatura naturale al suolo e ridurre lo stress. Un prato leggermente più alto in estate aiuta a conservare l’umidità e a resistere meglio agli shock termici.

La manutenzione estiva richiede attenzione

Durante un’ondata di calore, la regola principale è limitare al minimo gli interventi invasivi. Tagliare il prato in modo leggero, irrigare correttamente e monitorare eventuali segni di sofferenza sono azioni fondamentali per preservarne la vitalità. In alternativa, è preferibile rinviare il taglio a giorni meno critici, soprattutto se il prato mostra già segni di stress come ingiallimenti o zone secche. La prevenzione e il buon senso, uniti a una gestione consapevole delle esigenze stagionali del prato, possono fare la differenza tra un prato verde e uno danneggiato.