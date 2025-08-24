FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, 24-25 agosto variabili. A metà settimana forte maltempo

Meteo, 24-25 agosto variabili. A metà settimana forte maltempo

Caldo nella norma e qualche temporale. Da metà settimana piogge molto intense al Nord e Scirocco in rinforzo. Le previsioni meteo del 24-25 agosto
Previsione24 Agosto 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione24 Agosto 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Nel corso del weekend, osserveremo un clima estivo ovunque accettabile, con valori nella norma o addirittura leggermente sotto. L’evoluzione per la prossima settimana resta incerta: lo scenario al momento più probabile vede una prosecuzione della variabilità, a causa di un flusso ondulato atlantico piuttosto vivace fino al Mediterraneo centrale, in seno al quale si muoveranno rapidi almeno 3 perturbazioni. La prima tra lunedì sera e martedì (con effetti più che altro al Sud), la seconda più intensa tra mercoledì pomeriggio e venerdì (con obiettivo il Centro-Nord), la terza sabato. In questo contesto il Centro-Sud e le Isole, nella parte centrale della settimana, sperimenteranno anche una breve fase di caldo anomalo, con il termometro temporaneamente oltre i 35 gradi.

Previsioni meteo per oggi domenica 24 agosto

Al Sud, sulle Isole e lungo le coste del medio-alto Tirreno tempo in prevalenza soleggiato, salvo temporanei addensamenti pomeridiani sull’Appennino meridionale. Dal pomeriggio ampie schiarite anche nel settore dell’alto Adriatico. Nuvolosità variabile nel resto d’Italia, con alcuni rovesci o isolati temporali: nella notte e al mattino su gran parte del Nord, su Marche e costa abruzzese; in seguito, i fenomeni si concentreranno in Emilia, nelle zone interne della Liguria e della Toscana e lungo la dorsale centro-settentrionale, per esaurirsi poi in serata. Temperature massime in ulteriore calo in val padana dove non si andrà oltre i 26-27 °C, quasi stazionarie altrove. Venti deboli, salvo qualche rinforzo da est su alto Adriatico e pianura Padana.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 25 agosto

Lunedì sull’insieme del Paese tempo buono o discreto, in prevalenza soleggiato. Tuttavia, non mancheranno alcuni annuvolamenti: in mattinata sulle pianure di Nord-Ovest, su Liguria, Emilia Romagna e coste adriatiche, in diradamento. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli attorno ai rilievi e velature in arrivo a partire dalle regioni più occidentali: brevi e isolati acquazzoni si formeranno intorno all’Appennino settentrionale e marchigiano, occasionalmente nelle aree interne di Lazio, Molise, Puglia e sulla Sila. Temperature: massime per lo più in lieve rialzo, non oltre i 28-29 °C al Nord, fino a 30-32 °C nelle aree interne peninsulari, fino a 33-34 nelle Isole. Venti deboli.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, 25 agosto con poche piogge poi forte fase di maltempo
    Previsione24 Agosto 2025

    Meteo, 25 agosto con poche piogge poi forte fase di maltempo

    Inizio settimana variabile poi da mercoledì intensa perturbazione con rischio di forti temporali al Nord. Scirocco in rinforzo. Le previsioni meteo
  • Meteo, domenica instabile sull'Italia: rischio temporali
    Previsione24 Agosto 2025

    Meteo, domenica instabile sull'Italia: rischio temporali

    Temperature sotto le medie stagionali in molte aree. Più sole al Sud e sulle Isole. Le previsioni meteo del 24-25 agosto
  • Meteo, 24 agosto tra sole e instabilità: le previsioni
    Previsione23 Agosto 2025

    Meteo, 24 agosto tra sole e instabilità: le previsioni

    Domenica soleggiata al Sud, sulle Isole e sul versante tirrenico. Più variabilità altrove. La prossima settimana fasi di maltempo. Le previsioni meteo
  • Meteo, 23-24 agosto con tempo instabile e meno caldo
    Previsione23 Agosto 2025

    Meteo, 23-24 agosto con tempo instabile e meno caldo

    Correnti nord-occidentali determinano un weekend molto variabile sull'Italia con occasione per nuovi temporali. Temporaneo calo termico al Sud. Le previsioni meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, 28-29 agosto a rischio forte maltempo: la tendenza
Tendenza24 Agosto 2025
Meteo, 28-29 agosto a rischio forte maltempo: la tendenza
Intensa perturbazione da metà settimana con rischio di forti piogge e temporali. Intenso Scirocco al Sud e Isole con picchi di 35 gradi. La tendenza meteo
Meteo, dal 27 agosto rischio di forte maltempo al Nord: la tendenza
Tendenza23 Agosto 2025
Meteo, dal 27 agosto rischio di forte maltempo al Nord: la tendenza
A metà della prossima settimana forte perturbazione in arrivo al Nord con possibili criticità. Scirocco in rinforzo e caldo in intensificazione al Sud e Isole. La tendenza meteo
Meteo, la prossima settimana Italia divisa tra caldo intenso e temporali
Tendenza22 Agosto 2025
Meteo, la prossima settimana Italia divisa tra caldo intenso e temporali
Martedì rapido impulso perturbato poi da mercoledì Anticiclone nord-africano in rinforzo al Centro-sud. Più instabile al Nord. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 24 Agosto ore 13:44

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154