Meteo, dal 27 agosto rischio di forte maltempo al Nord: la tendenza

A metà della prossima settimana forte perturbazione in arrivo al Nord con possibili criticità. Scirocco in rinforzo e caldo in intensificazione al Sud e Isole. La tendenza meteo
Tendenza23 Agosto 2025 - ore 11:29 - Redatto da Meteo.it
Martedì 26 giornata con tempo prevalentemente soleggiato su tutte le regioni con una tendenza all’aumento della nuvolosità sulla Liguria e qualche temporale pomeridiano nelle zone interne del Sud, in particolare Appennino e la Basilicata. I venti saranno deboli e temperature in leggera diminuzione al Sud, in aumento nei valori massima al Nord sulla Toscana.

Tendenza meteo: dal 27 agosto intensa perturbazione, forte Scirocco e rialzo termico

Mercoledì 27 agosto cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni centromeridionali e sulla Sicilia aumento della nuvolosità sulla Sardegna e al Nord a partire dalle regioni nordoccidentali. Nella prima parte della giornata possibili piogge isolate al Nordovest. La sera probabile intensificazione delle piogge e dei rovesci sul nord del Piemonte e sulla Lombardia nord-occidentale.
Dal pomeriggio graduale intensificazione dei venti di Scirocco sul mar ligure e sui mari intorno alla Sardegna. Le temperature saranno in aumento soprattutto sulla Sardegna e sulle regioni centro-meridionali.
Tra giovedì e venerdì l’intensa perturbazione giunta mercoledì sera sul Nordovest attraverserà tutto il nord Italia interessando marginalmente anche il Centro. Stando agli ultimi aggiornamenti giovedì saranno possibili piogge intense sul Piemonte, sulla Lombardia settentrionale, sulla Liguria, dalla sera anche sull’estremo Nordest. Temperature in aumento ovunque nei valori minimi, le massime aumenteranno soprattutto sulle isole e sulle regioni peninsulari.
Giovedì da segnalare ancora l’intenso Scirocco soprattutto sui mari di ponente

