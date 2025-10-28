FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: temporanea stabilità, ma già da domani (29 ottobre) primi ...

Meteo: temporanea stabilità, ma già da domani (29 ottobre) primi segnali di peggioramento

Temporanea stabilità oggi (28 ottobre) mentre da domani (mercoledì 29) si avranno i primi segnali di un deciso peggioramento: le previsioni meteo
Previsione28 Ottobre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione28 Ottobre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

La temporanea espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo Centrale garantirà anche nelle prossime ore di questo martedì 28 ottobre prevalenza di tempo soleggiato e stabile, con temperature autunnali ma senza eccessi, in generale vicine ai valori medi stagionali. Già domani (mercoledì 29) si avvertiranno però i primi segnali di un deciso peggioramento del tempo, con un diffuso aumento della nuvolosità causato dall’avvicinarsi di una perturbazione (la numero 10 di ottobre) che poi tra giovedì 30 e venerdì 31 (Halloween) attraverserà tutta l’Italia, portando maltempo soprattutto al Nord, regioni tirreniche e Sardegna.

Il ritorno del maltempo sarà accompagnato da un rinforzo dei venti meridionali che, nonostante le nuvole, manterranno quindi le temperature relativamente alte, regalandoci così giornate piuttosto miti. La tendenza per i giorni successivi è ancora caratterizzata da molta incertezza, e al momento vede un fine settimana di Ognissanti caratterizzato da tempo in miglioramento al Centro-Sud, mentre al Nord dovrebbero insistere nuvole e piogge.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 28 ottobre)

Cielo nuvoloso all’estremo Sud e Isole Maggiori, con piogge deboli e isolate su Calabria Tirrenica e versante orientale della Sicilia. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime quasi dappertutto in crescita, comunque vicine ai valori medi stagionali. Venti inizialmente ancora tesi di Maestrale tra la Sardegna e la Sicilia, in graduale attenuazione nel corso del giorno; mossi o molto mossi i mari di ponente.

Le previsioni meteo per mercoledì 29 ottobre

Cielo in generale nuvoloso al Nord, regioni tirreniche e Sardegna. In giornata possibili locali pioviggini nelle regioni di Nord-Ovest, più probabili dalla sera quando il rischio si estenderà a Emilia, Veneto occidentale, Venezia Giulia e Toscana. Ampie schiarite resisteranno sul medio-basso Adriatico, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Temperature del mattino in aumento al Centro-Nord e in Sardegna; massime in calo al Nord-Ovest e intorno ai 15 gradi, senza grandi variazioni nel resto del Paese con valori di 20 gradi e oltre lungo il Tirreno e nelle due isole maggiori. Venti meridionali in rinforzo, da deboli a localmente moderati. Mari ancora un po’ mossi quelli a ponente; poco mossi l’Adriatico e lo Ionio.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: la scena sta per cambiare! Da mercoledì 29 prime piogge: ecco dove
    Previsione28 Ottobre 2025

    Meteo: la scena sta per cambiare! Da mercoledì 29 prime piogge: ecco dove

    La scena meteo per la fine di ottobre vede un peggioramento del tempo, più deciso tra giovedì 30 e venerdì 31. Domani (29 ottobre) prime piogge.
  • Meteo, fase stabile ma da giovedì torna il maltempo: le previsioni
    Previsione28 Ottobre 2025

    Meteo, fase stabile ma da giovedì torna il maltempo: le previsioni

    Prevalenza di sole e clima mite ma da giovedì una nuova perturbazione determinerà piogge, temporali e forte Scirocco. Le previsioni meteo del 27-28 ottobre
  • Meteo, 28 ottobre con prevalenza di sole poi torna il maltempo
    Previsione27 Ottobre 2025

    Meteo, 28 ottobre con prevalenza di sole poi torna il maltempo

    Inizio settimana stabile quasi ovunque con temperature nella media e venti in attenuazione. Da giovedì nuova perturbazione. Le previsioni meteo del 28-29 ottobre
  • Meteo, inizio settimana con fase stabile poi tornano le piogge: le previsioni
    Previsione27 Ottobre 2025

    Meteo, inizio settimana con fase stabile poi tornano le piogge: le previsioni

    Alta pressione in temporaneo rinforzo con forti venti di Maestrale. Neve sulle Alpi. Da metà settimana nuova perturbazione. Le previsioni meteo del 27-28 ottobre
Ultime newsVedi tutte
Meteo: maltempo anche ad Halloween (31 ottobre). Weekend di Ognissanti a due facce
Tendenza28 Ottobre 2025
Meteo: maltempo anche ad Halloween (31 ottobre). Weekend di Ognissanti a due facce
Maltempo sul finire del mese di ottobre, con temporali localmente intensi nella giornata di Halloween. Ognissanti con parziale miglioramento.
Meteo, ottobre si chiude con il maltempo: la tendenza per Ognissanti
Tendenza27 Ottobre 2025
Meteo, ottobre si chiude con il maltempo: la tendenza per Ognissanti
Un'intensa perturbazione da giovedì 30 interesserà molte regioni con rischio di forti piogge e temporali. La tendenza meteo
Meteo: verso Halloween con forte maltempo! Ognissanti porta il sole?
Tendenza26 Ottobre 2025
Meteo: verso Halloween con forte maltempo! Ognissanti porta il sole?
La tendenza meteo per l'ultima parte di ottobre indica un Halloween molto perturbato ma anche un weekend di Ognissanti probabilmente tranquillo.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 28 Ottobre ore 16:44

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154