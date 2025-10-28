Meteo: la scena sta per cambiare! Da mercoledì 29 prime piogge: ecco dove

La situazione meteo sta per cambiare perché nel corso di domani (mercoledì 29) aumenteranno le nuvole in gran parte del Paese e nella seconda parte del giorno arriveranno anche un po’ di piogge per l’avvicinarsi di una perturbazione (la numero 10 di ottobre) che poi tra giovedì 30 e venerdì 31 (Halloween) porterà diffuso maltempo, con piogge che bagneranno soprattutto il Nord, le regioni tirreniche e le Isole Maggiori.

Il ritorno del maltempo sarà accompagnato anche da un rinforzo dei venti meridionali che, nonostante le nuvole, manterranno quindi le temperature relativamente alte, regalandoci così giornate piuttosto miti.

La tendenza per i giorni successivi, e dunque per il weekend di Ognissanti, è ancora caratterizzata da incertezza, ma al momento è probabile l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 1 di novembre), con nuove piogge già sabato 1 al Nord e domenica 2 anche sulle regioni del versante tirrenico.

Le previsioni meteo per mercoledì 29 ottobre

Prevalenza di bel tempo nelle regioni del medio e basso versante adriatico e in Sicilia. Nuvole sul resto d’Italia, con piogge deboli e isolate su Piemonte, Liguria, Lombardia Occidentale, Friuli, Venezia Giulia e Toscana, in estensione in serata a gran parte del Nord.

Temperature massime in calo al Nordovest, senza grandi variazioni nel resto del Paese: valori quasi dappertutto compresi fra 15 e 25 gradi. Venti meridionali in rinforzo, per lo più di moderata intensità.

Le previsioni meteo per giovedì 30 ottobre

Cielo in generale nuvoloso o molto nuvoloso. Nel corso del giorno pioverà praticamente su tutto il Nord, regioni centrali tirreniche e Isole Maggiori, con la probabile formazione di temporali (e quindi piogge localmente intense) su Toscana, Lazio e Sicilia. Temperature vicine ai valori medi stagionali, nella norma o solo di poco al di sopra.