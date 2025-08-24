Meteo, domenica instabile sull'Italia: rischio temporali

FacebookInstagramXWhatsApp

Temperature sotto le medie stagionali in molte aree. Più sole al Sud e sulle Isole. Le previsioni meteo del 24-25 agosto
Nella giornata odierna il tempo sarà caratterizzato dall’instabilità: l’alta pressione si terrà infatti a distanza dall’Italia, che così rimarrà esposta a un flusso di correnti nord-occidentali relativamente umide e temperate che, specie nelle ore centrali del giorno, favoriranno la formazione di qualche temporale. L’aria più fresca in arrivo favorirà anche un ulteriore abbassamento delle temperature in molte aree del paese, per cui la giornata avrà un sapore di fine estate, con le massime che in molte regioni rimarranno al di sotto dei valori medi stagionali. Nel corso della nuova settimana l’alta pressione risulterà probabilmente ancora assente e lascerà quindi l’Italia esposta alle correnti atlantiche in seno alle quali, in base alle ultime proiezioni, si muoveranno tre perturbazioni destinate ad attraversare la nostra Penisola: la prima, molto debole, sfilerà sull’Italia tra la fine di lunedì e martedì, con effetti modesti più che altro concentrati al Centro-Sud; la seconda, decisamente più intensa, transiterà tra mercoledì pomeriggio e venerdì, e porterà diffuso maltempo al Centro-Nord; la terza arriverà sabato, e sebbene il suo percorso rimanga ancora incerto, dovrebbe anch’essa coinvolgere prevalentemente il Centro-Nord. In questo contesto il Centro-Sud e le Isole, nella parte centrale della settimana, saranno esposti a una breve fase di caldo anomalo che, complice il rinforzo dei venti di Scirocco, vedrà le temperature tornare temporaneamente oltre i 35 gradi.

Previsioni meteo per domenica 24 agosto

Domenica prevalenza di tempo soleggiato nelle Isole Maggiori. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno i momenti di sole, specie al Sud: nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Piemonte, Alta Lombardia, Liguria, Friuli, Appennino Emiliano e zone interne del Centro-Sud, con locali sconfinamenti sulle coste centrali adriatiche. Temperature massime in ulteriore calo, e al di sotto della norma, in gran parte del Centro-Nord, con poche variazioni al Sud. Venti in generale deboli.

Previsioni meteo per lunedì 25 agosto

Lunedì al mattino tempo in generale soleggiato, anche se non mancheranno alcuni annuvolamenti: in mattinata sulle pianure di Nord-Ovest, su Liguria, Emilia Romagna e coste adriatiche, in diradamento. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli attorno ai rilievi e velature in arrivo a partire dalle regioni più occidentali: brevi e isolati acquazzoni bagneranno l’Appennino Settentrionale e Marchigiano, occasionalmente anche le aree interne di Lazio, Molise, Puglia e Calabria. Temperature massime per lo più in lieve rialzo, non oltre i 28-29 °C al Nord, fino a 30-32 °C nelle aree interne peninsulari, fino a 33-34 nelle Isole. Venti deboli.

