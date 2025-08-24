Meteo, 25 agosto con poche piogge poi forte fase di maltempo

La nuova settimana inizierà, lunedì 25 agosto, con un po’ di tregua sul fronte del maltempo e temperature nel complesso gradevoli. Alla fine della giornata di domani si avvicinerà però una debole perturbazione atlantica (la numero 4 del mese) che poi martedì attraverserà velocemente la Penisola, comunque con effetti modesti in termini di piogge: appena un modesto aumento dell’instabilità, specie sulle zone interne del Centro-Sud. Anche le temperature, a inizio settimana, mostreranno pochi cambiamenti e oscilleranno in generale tra valori nella norma o leggermente al di sotto. Decisamente più vivace la parte centrale della settimana, quando il Nord e il Sud andranno incontro a scenari opposti. Tra mercoledì e venerdì infatti una seconda più intensa perturbazione (la numero 5 del mese) attraverserà l’Italia, accompagnata da numerosi temporali, a tratti anche intensi, al Centro-Nord, con temperature che nelle regioni settentrionali a tratti faranno registrare valori da inizio autunno; al Sud e Isole tornerà invece tornerà ad allungarsi l’alta pressione che, mercoledì e giovedì, favorirà il temporaneo ritorno del caldo intenso. L’evoluzione per il fine settimana rimane invece al momento incerta, anche se è probabile che il tempo risulti ancora piuttosto instabile.

Previsioni meteo per lunedì 25 agosto

Lunedì prevalenza di tempo soleggiato nelle Isole Maggiori. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia, ma con pochi brevi acquazzoni o temporali che si concentreranno più che altro sulle zone appenniniche nelle ore centrali del giorno. Temperature massime in rialzo al Nord e Sardegna, con poche variazioni altrove: valori in generale nella norma al Sud e Isole, per lo più compresi fra 28 e 32 gradi, al di sotto delle medie stagionali invece al Centro-Nord, dove in generale oscilleranno fra 25 e 29 gradi. Venti deboli.

Previsioni meteo per martedì 26 agosto

Martedì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su settori alpini centrali e orientali, coste centrali tirreniche e Calabria Ionica; alternanza tra sole e momenti nuvolosi nel resto d’Italia. Nel corso del giorno isolati rovesci o temporali su Appennino Centrale, Puglia, Appennino Campano e Basilicata. Temperature massime in lieve crescita al Nordovest e Sardegna, pressochè invariate altrove. Venti in generale di debole intensità.