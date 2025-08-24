FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, 25 agosto con poche piogge poi forte fase di maltempo

Inizio settimana variabile poi da mercoledì intensa perturbazione con rischio di forti temporali al Nord. Scirocco in rinforzo. Le previsioni meteo
Previsione24 Agosto 2025 - ore 12:37 - Redatto da Meteo.it
La nuova settimana inizierà, lunedì 25 agosto, con un po’ di tregua sul fronte del maltempo e temperature nel complesso gradevoli. Alla fine della giornata di domani si avvicinerà però una debole perturbazione atlantica (la numero 4 del mese) che poi martedì attraverserà velocemente la Penisola, comunque con effetti modesti in termini di piogge: appena un modesto aumento dell’instabilità, specie sulle zone interne del Centro-Sud. Anche le temperature, a inizio settimana, mostreranno pochi cambiamenti e oscilleranno in generale tra valori nella norma o leggermente al di sotto. Decisamente più vivace la parte centrale della settimana, quando il Nord e il Sud andranno incontro a scenari opposti. Tra mercoledì e venerdì infatti una seconda più intensa perturbazione (la numero 5 del mese) attraverserà l’Italia, accompagnata da numerosi temporali, a tratti anche intensi, al Centro-Nord, con temperature che nelle regioni settentrionali a tratti faranno registrare valori da inizio autunno; al Sud e Isole tornerà invece tornerà ad allungarsi l’alta pressione che, mercoledì e giovedì, favorirà il temporaneo ritorno del caldo intenso. L’evoluzione per il fine settimana rimane invece al momento incerta, anche se è probabile che il tempo risulti ancora piuttosto instabile.

Previsioni meteo per lunedì 25 agosto

Lunedì prevalenza di tempo soleggiato nelle Isole Maggiori. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia, ma con pochi brevi acquazzoni o temporali che si concentreranno più che altro sulle zone appenniniche nelle ore centrali del giorno. Temperature massime in rialzo al Nord e Sardegna, con poche variazioni altrove: valori in generale nella norma al Sud e Isole, per lo più compresi fra 28 e 32 gradi, al di sotto delle medie stagionali invece al Centro-Nord, dove in generale oscilleranno fra 25 e 29 gradi. Venti deboli.

Previsioni meteo per martedì 26 agosto

Martedì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su settori alpini centrali e orientali, coste centrali tirreniche e Calabria Ionica; alternanza tra sole e momenti nuvolosi nel resto d’Italia. Nel corso del giorno isolati rovesci o temporali su Appennino Centrale, Puglia, Appennino Campano e Basilicata. Temperature massime in lieve crescita al Nordovest e Sardegna, pressochè invariate altrove. Venti in generale di debole intensità.

