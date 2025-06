Caldo record: il verde urbano riduce la temperatura delle città anche di 8 gradi

Con l'aumento delle temperature, l'intensificazione delle precipitazioni e il declino della biodiversità, le città sono sempre di più sotto pressione. In particolare durante l'estate con l'aumento considerevole delle temperature e le ondate di calore si toccano anomalie termiche di anche +8° rispetto alla campagne. Cosa si può fare?

Caldo in città: aumentano le temperature rispetto alle zone di campagna

Una delle soluzioni pensate per mitigare il grande caldo nelle città è quello di puntare su pareti vegetali viventi conosciute anche come pareti verdi o giardini verticali. Si tratta di strumenti potenti e flessibili, del tutto naturali, che contribuiscono all'adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

La conferma è arrivata da decine di studi scientifici e simulazioni climatiche che hanno mostrato come questi sistemi offrono benefici quantificabili per rinfrescare le città. Non solo, le pareti vegetali sono anche in grado di ridurre il consumo energetico degli edifici, sostenere la biodiversità e favorire la gestione delle acque piovane. Una soluzione che fa sperare per il futuro, visto che queste pareti vegetali stanno man mano possono trasformare le città in fiorenti infrastrutture verdi.

Dati alla mano, con l'arrivo dell'estate e delle ondate di calore le città sono delle vere e proprie trappole calde di cemento con temperature che superano di anche 8° le aree rurali circostanti. Si tratta di un fenomeno conosciuto come isola di calore urbana e causato da materiali impermeabili come cemento e asfalto che riemettono il calore solare.

Pareti verdi in città per mitigare il grande caldo

Con l'installazione di pareti verdi è possibile mitigare le isole di calore favorendo una diminuzione delle temperature dell'aria fino a 8° in ambienti urbani densi e alti, soprattutto se installate in corridoi stradali stretti. Non solo, tramite l'utilizzo di modelli basati su processi gerarchici analitici, è stato confermato che con l'aumento del verde urbano, grazie all'installazione di pareti verdi, è possibilità migliorare la mitigazione delle isole di calore fino al 90% nelle città mediterranee.

Tra i benefici di queste parete verdi ci sono anche una riduzione del fabbisogno energetico interno degli edifici mettendoli così in protezione rispetto alle temperature esterne, ma anche una riduzione delle emissioni di gas serra associate alla produzione di energia.

Dati alla mano nelle città mediterranee è stata calcolata una riduzione media del consumo energetico per il raffrescamento del 33,9% con cali di temperatura fino a 6 °C sulle superfici degli edifici durante le giornate estive di punta. Che dire: le pareti verdi sono un'ottima soluzione in vista dell'estate favorendo così anche obiettivi di biodiversità urbana nelle città molto popolate.