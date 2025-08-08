FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Caldo protagonista nella settimana di Ferragosto: la tendenza met...

Caldo protagonista nella settimana di Ferragosto: la tendenza meteo da lunedì 11

L'ondata di caldo si conferma diffusa e duratura: ci accompagnerà per gran parte della settimana di Ferragosto. La tendenza meteo nei dettagli
Tendenza8 Agosto 2025 - ore 11:35 - Redatto da Meteo.it
Tendenza8 Agosto 2025 - ore 11:35 - Redatto da Meteo.it

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che l’ondata di caldo al via in queste ore proseguirà per gran parte della settimana di Ferragosto, specialmente nelle regioni centro-meridionali dove sono attesi anche i picchi più elevati.

L’ondata di calore, la quarta di questa estate 2025, si profila dunque particolarmente duratura anche se non dovrebbe risultare estremamente intensa: escluso il rischio di picchi record, sono comunque attese massime diffusamente intorno ai 35 gradi e punte che localmente potranno avvicinarsi o raggiungere la soglia dei 40 gradi, specie nelle aree interne al riparo dalla brezza marina. Valori meno elevati sono attesi al Nord, dove però si farà sentire il disagio legato all'afa.

La tendenza meteo da lunedì 11 agosto

Più nei dettagli, la settimana di Ferragosto 2025 si aprirà lunedì 11 agosto con tempo stabile e soleggiato in tutta Italia, fatta eccezione per locali cumuli in sviluppo sulle Alpi e le Prealpi.

I venti saranno deboli, a prevalente regime di brezza, e le temperature non subiranno variazioni di rilievo, tuttalpiù potrebbero risultare in lieve calo nelle aree alpine e in pianura padana. La colonnina di mercurio, comunque, resterà su valori ben al di sopra della media stagionale.

Per martedì 12 agosto si profila uno scenario meteo sostanzialmente invariato, con sole protagonista e caldo ancora intenso. Nelle ore più calde e nel corso della serata, tuttavia, non è escluso che qualche breve isolato temporale di calore possa svilupparsi sull’appennino centro-meridionale e le Alpi occidentali.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: la tendenza nei dettagli
    Tendenza7 Agosto 2025

    Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: la tendenza nei dettagli

    L'anticiclone africano dominerà la scena meteo anche nella settimana di Ferragosto, con tanto sole e caldo intenso. Gli aggiornamenti
  • Caldo intenso almeno fino a Ferragosto: la tendenza meteo da sabato 9 agosto
    Tendenza6 Agosto 2025

    Caldo intenso almeno fino a Ferragosto: la tendenza meteo da sabato 9 agosto

    Al via da venerdì un'ondata di caldo che si preannuncia diffusa e insistente: probabilmente ci accompagnerà almeno fino a Ferragosto!
  • Meteo, dall'8 agosto nuova fiammata di caldo africano: la tendenza
    Tendenza5 Agosto 2025

    Meteo, dall'8 agosto nuova fiammata di caldo africano: la tendenza

    Dopo diversi giorni, torna l'Anticiclone nord-africano sull'Italia con un'impennata delle temperature e notti tropicali. La tendenza meteo fino a Ferragosto
  • Torna l'anticiclone africano: in arrivo una nuova ondata di caldo. La tendenza meteo dal 7 agosto
    Tendenza4 Agosto 2025

    Torna l'anticiclone africano: in arrivo una nuova ondata di caldo. La tendenza meteo dal 7 agosto

    Tempo più stabile e soleggiato nei prossimi giorni, ma anche un deciso aumento del caldo: andiamo verso la quarta ondata di calore dell'estate.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: la tendenza nei dettagli
Tendenza7 Agosto 2025
Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: la tendenza nei dettagli
L'anticiclone africano dominerà la scena meteo anche nella settimana di Ferragosto, con tanto sole e caldo intenso. Gli aggiornamenti
Caldo intenso almeno fino a Ferragosto: la tendenza meteo da sabato 9 agosto
Tendenza6 Agosto 2025
Caldo intenso almeno fino a Ferragosto: la tendenza meteo da sabato 9 agosto
Al via da venerdì un'ondata di caldo che si preannuncia diffusa e insistente: probabilmente ci accompagnerà almeno fino a Ferragosto!
Meteo, dall'8 agosto nuova fiammata di caldo africano: la tendenza
Tendenza5 Agosto 2025
Meteo, dall'8 agosto nuova fiammata di caldo africano: la tendenza
Dopo diversi giorni, torna l'Anticiclone nord-africano sull'Italia con un'impennata delle temperature e notti tropicali. La tendenza meteo fino a Ferragosto
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 08 Agosto ore 15:45

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154