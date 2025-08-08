Caldo protagonista nella settimana di Ferragosto: la tendenza meteo da lunedì 11

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che l’ondata di caldo al via in queste ore proseguirà per gran parte della settimana di Ferragosto, specialmente nelle regioni centro-meridionali dove sono attesi anche i picchi più elevati.

L’ondata di calore, la quarta di questa estate 2025, si profila dunque particolarmente duratura anche se non dovrebbe risultare estremamente intensa: escluso il rischio di picchi record, sono comunque attese massime diffusamente intorno ai 35 gradi e punte che localmente potranno avvicinarsi o raggiungere la soglia dei 40 gradi, specie nelle aree interne al riparo dalla brezza marina. Valori meno elevati sono attesi al Nord, dove però si farà sentire il disagio legato all'afa.

La tendenza meteo da lunedì 11 agosto

Più nei dettagli, la settimana di Ferragosto 2025 si aprirà lunedì 11 agosto con tempo stabile e soleggiato in tutta Italia, fatta eccezione per locali cumuli in sviluppo sulle Alpi e le Prealpi.

I venti saranno deboli, a prevalente regime di brezza, e le temperature non subiranno variazioni di rilievo, tuttalpiù potrebbero risultare in lieve calo nelle aree alpine e in pianura padana. La colonnina di mercurio, comunque, resterà su valori ben al di sopra della media stagionale.

Per martedì 12 agosto si profila uno scenario meteo sostanzialmente invariato, con sole protagonista e caldo ancora intenso. Nelle ore più calde e nel corso della serata, tuttavia, non è escluso che qualche breve isolato temporale di calore possa svilupparsi sull’appennino centro-meridionale e le Alpi occidentali.