Meteo, caldo intenso almeno fino a Ferragosto e al weekend. La tendenza

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che l’ondata di caldo in atto proseguirà anche nel resto della settimana di Ferragosto, con solo delle modeste variazioni delle temperature che continueranno in ogni caso a rimanere ben oltre la media. La colonnina di mercurio si spingerà diffusamente fino a 33-35 gradi, ma ancora con picchi di 36-38 gradi soprattutto nelle zone distanti dai litorali. Anche nelle ore notturne continuerà a farsi sentire il caldo afoso con minime sopra i 20 gradi e in molti casi intorno ai 25 gradi. Pertanto i dati più aggiornati confermano l’insistenza del caldo intenso anche durante il lungo fine settimana di Ferragosto.

Per quel che riguarda le condizioni del tempo, fino al weekend del 16 e 17 agosto si prospettano giornate prevalentemente soleggiate e afose, ma con il rischio sempre più elevato che si formino dei temporali di calore nelle aree montuose fra le ore pomeridiane e serali.

Meteo: possibile caldo intenso anche nella settimana dopo Ferragosto

La tendenza meteo per la settimana successiva mostra la possibilità che, dopo una iniziale parziale attenuazione della calura, le masse d’aria subtropicale tornino a risalire verso il Mediterraneo centrale seguendo sempre l’espansione dell’Anticiclone Nordafricano e dando origine a una nuova impennata delle temperature, in questo caso più probabile al Centro-Sud. Non è ancora possibile stabilire, nel caso questa evoluzione venisse confermata nei prossimi aggiornamenti, se si tratterà di una seconda intensificazione dell’attuale ondata di calore o se sarà un nuovo evento.