FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, caldo intenso almeno fino a Ferragosto e al weekend. La te...

Meteo, caldo intenso almeno fino a Ferragosto e al weekend. La tendenza

L'anticiclone africano non molla la presa: per tutta la settimana di Ferragosto determinerà sole e caldo intenso, spesso accompagnato da un clima afoso
Tendenza10 Agosto 2025 - ore 11:52 - Redatto da Meteo.it
Tendenza10 Agosto 2025 - ore 11:52 - Redatto da Meteo.it

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che l’ondata di caldo in atto proseguirà anche nel resto della settimana di Ferragosto, con solo delle modeste variazioni delle temperature che continueranno in ogni caso a rimanere ben oltre la media. La colonnina di mercurio si spingerà diffusamente fino a 33-35 gradi, ma ancora con picchi di 36-38 gradi soprattutto nelle zone distanti dai litorali. Anche nelle ore notturne continuerà a farsi sentire il caldo afoso con minime sopra i 20 gradi e in molti casi intorno ai 25 gradi. Pertanto i dati più aggiornati confermano l’insistenza del caldo intenso anche durante il lungo fine settimana di Ferragosto.

Per quel che riguarda le condizioni del tempo, fino al weekend del 16 e 17 agosto si prospettano giornate prevalentemente soleggiate e afose, ma con il rischio sempre più elevato che si formino dei temporali di calore nelle aree montuose fra le ore pomeridiane e serali.

Meteo: possibile caldo intenso anche nella settimana dopo Ferragosto

La tendenza meteo per la settimana successiva mostra la possibilità che, dopo una iniziale parziale attenuazione della calura, le masse d’aria subtropicale tornino a risalire verso il Mediterraneo centrale seguendo sempre l’espansione dell’Anticiclone Nordafricano e dando origine a una nuova impennata delle temperature, in questo caso più probabile al Centro-Sud. Non è ancora possibile stabilire, nel caso questa evoluzione venisse confermata nei prossimi aggiornamenti, se si tratterà di una seconda intensificazione dell’attuale ondata di calore o se sarà un nuovo evento.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, tutti i dettagli sull'ondata di caldo. Insisterà fino Ferragosto?
    Tendenza9 Agosto 2025

    Meteo, tutti i dettagli sull'ondata di caldo. Insisterà fino Ferragosto?

    Temperature diffusamente oltre 35 gradi con punte di 40 nelle zone interne del Centro-Sud. Afa in aumento, notti tropicali e zero termico oltre 4600 metri
  • Caldo protagonista nella settimana di Ferragosto: la tendenza meteo da lunedì 11
    Tendenza8 Agosto 2025

    Caldo protagonista nella settimana di Ferragosto: la tendenza meteo da lunedì 11

    L'ondata di caldo si conferma diffusa e duratura: ci accompagnerà per gran parte della settimana di Ferragosto. La tendenza meteo nei dettagli
  • Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: la tendenza nei dettagli
    Tendenza7 Agosto 2025

    Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: la tendenza nei dettagli

    L'anticiclone africano dominerà la scena meteo anche nella settimana di Ferragosto, con tanto sole e caldo intenso. Gli aggiornamenti
  • Caldo intenso almeno fino a Ferragosto: la tendenza meteo da sabato 9 agosto
    Tendenza6 Agosto 2025

    Caldo intenso almeno fino a Ferragosto: la tendenza meteo da sabato 9 agosto

    Al via da venerdì un'ondata di caldo che si preannuncia diffusa e insistente: probabilmente ci accompagnerà almeno fino a Ferragosto!
Ultime newsVedi tutte
Meteo, tutti i dettagli sull'ondata di caldo. Insisterà fino Ferragosto?
Tendenza9 Agosto 2025
Meteo, tutti i dettagli sull'ondata di caldo. Insisterà fino Ferragosto?
Temperature diffusamente oltre 35 gradi con punte di 40 nelle zone interne del Centro-Sud. Afa in aumento, notti tropicali e zero termico oltre 4600 metri
Caldo protagonista nella settimana di Ferragosto: la tendenza meteo da lunedì 11
Tendenza8 Agosto 2025
Caldo protagonista nella settimana di Ferragosto: la tendenza meteo da lunedì 11
L'ondata di caldo si conferma diffusa e duratura: ci accompagnerà per gran parte della settimana di Ferragosto. La tendenza meteo nei dettagli
Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: la tendenza nei dettagli
Tendenza7 Agosto 2025
Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: la tendenza nei dettagli
L'anticiclone africano dominerà la scena meteo anche nella settimana di Ferragosto, con tanto sole e caldo intenso. Gli aggiornamenti
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 10 Agosto ore 11:53

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154