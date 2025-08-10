Meteo 10 agosto: San Lorenzo di sole e caldo intenso, punte di 38-40 gradi

Siamo ormai entrati nella fase più intensa dell’ondata di calore (la quarta di questa estate) originata, come di consueto, dal promontorio anticiclonico nordafricano che, allungandosi verso il Mediterraneo e l’Europa col proprio carico di aria calda di origine subtropicale, sta causando un sensibile rialzo termico con valori diffusamente oltre la media. Si potranno superare facilmente i 35 gradi in gran parte delle nostre regioni, ma si potranno raggiungere anche picchi intorno ai 40 gradi soprattutto nelle aree interne del Centro-Sud e nella bassa pianura Padana.

Il caldo si farà sentire anche di notte con minime diffusamente oltre i 20 gradi e in molte zone più vicine ai 25 gradi (notti tropicali).

Nel nostro Paese l’ondata di calore proseguirà con un buon margine di attendibilità almeno fino a Ferragosto, ma con la prospettiva che possa protrarsi anche durate il successivo weekend e oltre, più probabilmente sulle regioni centro-meridionali. Naturalmente, col passare dei giorni c’è da attendersi la graduale insorgenza di tutti gli effetti legati a questa particolare situazione, come l’aumento dei tassi di umidità e dunque dell’afa diurna e notturna, il rischio di temporali di calore nelle zone montuose e la permanenza dello zero termico a quote molto elevate, per lo più fra 4500 e 4800 metri, con grave stress a carico degli ecosistemi montani.

Le previsioni meteo per domenica 10 agosto

Cielo prevalentemente sereno, salvo il consueto sviluppo di modesti cumuli a ridosso dei monti durante le ore pomeridiane. Temperature in ulteriore aumento: massime in generale oltre i 30-31 gradi, con i picchi più elevati di 35-39 gradi nelle zone lontane dai litorali. Venti deboli a carattere di brezza, salvo ancora qualche rinforzo da nord intorno alla Puglia. Mari quasi tutti calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 11 agosto

Proseguono condizioni di tempo stabile e soleggiato in tutto il Paese. Da segnalare solo il temporaneo aumento della nuvolosità nelle zone montuose durante il pomeriggio, questa volta con la possibilità di brevi temporali di calore per lo più sulle Alpi occidentali.

Temperature senza grandi variazioni: caldo intenso con massime dai 31 ai 36 gradi, ma con punte di 37-39 gradi nelle zone interne del settore tirrenico, del Sud, delle Isole e nella bassa pianura Padana. Venti deboli, salvo qualche rinforzo da est o nord-est sul medio-alto Adriatico e da nord o nord-ovest su basso Adriatico, Ionio e intorno alle isole maggiori.