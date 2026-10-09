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Allerta meteo 10 ottobre 2026 in Italia: le regioni e zone dove scatta l'arancione e gialla

Duplice allerta meteo arancione e gialla per sabato 10 ottobre 2026 in Italia: tutte le zone a rischio criticità.
Clima9 Ottobre 2026 - ore 16:42 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Scatta l'allerta meteo arancione e gialla nella giornata di sabato 10 ottobre 2026 in Italia. Non si placa la forte ondata di maltempo che nelle ultime ore ha fatto registrare danni e criticità al Sud, in particolare tra Campania, Puglia e Sicilia, ma anche in Toscana e Lazio. Scopriamo tutte le regioni e zone coinvolte nel bollettino diramato dalla Protezione Civile.

Meteo, avviso di allerta arancione per piogge e criticità il 10 ottobre 2026 in Italia

Si preannuncia un sabato 10 ottobre 2026 segnato dal maltempo in gran parte d'Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo arancione per rischio piogge e temporali in diverse regioni del Sud dove sono previsti eventi meteorologici estremi con il rischio di nubifragi e grandinate. Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio piogge e temporali il 10 ottobre 2026:

  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Puglia: Salento, Bacini del Lato e del Lenne;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie.

Sempre sabato 10 ottobre 2026 scatta anche l'allerta meteo arancione per rischio idraulico che indica la probabilità che si verifichino alluvioni e inondazioni quando i corsi d'acqua principali superano i loro livelli idrometrici critici, causando danni a persone, edifici e infrastrutture. Nel dettaglio l'allerta arancione per rischio idraulico è stata diramata dalla Protezione Civile il giorno 10 ottobre in:

  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie.

Da non sottovalutare poi è l'allerta arancione per rischio idrogeologico comunicata per il 10 ottobre 2026 nelle regioni e zone:

  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
  • Puglia: Salento, Bacini del Lato e del Lenne;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie.

Meteo, allerta gialla per piogge il 10 ottobre 2026 dalla Campania alla Sicilia

Un weekend segnato dalla perturbazione n.2 di ottobre in alcune parti d'Italia: il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato anche un bollettino di allerta meteo gialla. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti con grandinate e nubifragi in diverse regioni.

Ecco tutte le zone a rischio allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 10 ottobre 2026:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica;
  • Toscana: Isole;
  • Umbria: Chiascio - Topino, Alto Tevere, Nera - Corno.

Attenzione: da non sottovalutare è anche l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità diramata dalla Protezione Civile per rischio idraulico il 10 ottobre 2026 in 4 regioni, tutte del Sud. Si tratta di:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
  • Lazio: Bacini Costieri Sud;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Infine massima attenzione anche per l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che, sabato 10 ottobre 2026, è stata diramata in:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Campania: Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Tusciano e Alto Sele;
  • Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 09 Ottobre ore 20:28

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