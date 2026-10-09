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Maltempo Lazio: nubifragi e raffiche di vento colpiscono anche Roma

Dal litorale alla Capitale, il maltempo ha colpito duramente il Lazio causando danni e disagi soprattutto alla circolazione sia su strada che su rotaia. Ecco le ultime news e alcune immagini.
Clima9 Ottobre 2026 - ore 11:30 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il forte maltempo che ha colpito il Lazio si è presentato con intensi nubifragi e raffiche di vento. La più colpita pare essere stata proprio Roma, dove si sono registrati allagamenti e diversi danni provocati da alberi caduti, pali e tendoni divelti e coppi distrutti. Ecco le ultime news che giungono dalla Capitale e dalle zone limitrofe.

Maltempo Lazio: danni e disagi dal litorale alla Capitale

L'ondata di maltempo ha causato danni e disagi nel Lazio. L'intenso sistema temporalesco prefrontale proveniente dal Tirreno, si è prima abbattuto sul litorale laziale, interessando in particolare l’area di Santa Marinella e Civitavecchia ed è poi arrivato a Roma.

Nelle zone più colpite si è registrata un'intensa attività elettrica e un deciso rinforzo dei venti, con raffiche particolarmente forti sulla costa. A Santa Marinella, ad esempio, è stata segnalata una raffica di ben 111 chilometri orari mentre a Civitavecchia di oltre 90 chilometri orari.

Con il passare delle ore il maltempo si è spinto verso l'interno portando pioggia, tuoni e fulmini anche su Roma. In poco più di mezz'ora sono state registrati ben ventiquattro millimetri di pioggia caduti sui settori meridionali della città, ventidue millimetri a Roma Marconi, ventun millimetri a Roma Centocelle e diciotto millimetri a Roma Vigne Nuove e Roma San Pietro. La grandine, invece, ha causato danni e disagi nella zona di Fiumicino.

Le conseguenze per la Capitale? Si sono registrati allagamenti a Montesacro, in via Matteo Bandello, e nella zona Portuense, nei pressi di piazza della Radio. L’acqua, dovuta alla pioggia battente, ha invaso alcune stazioni della metropolitana e le scalinate della linea A della metro, in modo particolare nel quadrante sud della città.

Nella zona di Cinecittà a farne le spese sono stati soprattutto i pendolari che si sono ritrovati nel bel mezzo del caos. La fermata Manzoni è stata chiusa.

All’Eur le forti raffiche hanno sollevato vere e proprie onde sulla superficie del laghetto. Insomma solo nella notte tra mercoledì e giovedì si sono registrati ben centoventi interventi dei Vigili del Fuoco per: alberi e rami abbattuti, pali telefonici finiti a terra, infiltrazioni nelle abitazioni e auto incidentate. Nella giornata di giovedì il centralino dei Vigili del Fuoco è poi andato letteralmente in tilt a causa dei nuovi temporali.

I problemi in Provincia

Disagi anche in Provincia. A Castel Gandolfo, nell'area dei Castelli romani, si sono registrati: numerosi allagamenti, alberi caduti e rami spezzati. A Lanuvio uno smottamento ha provocato lo stop alla circolazione nel tratto compreso tra il centro urbano e la stazione ferroviaria di Lanuvio.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 09 Ottobre ore 13:41

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