Dopo un temporaneo rialzo della pressione atmosferica nella giornata di martedì 24, già mercoledì 25 una nuova intensa perturbazione atlantica (la n.11 di novembre) attraverserà l’Italia portando piogge anche di forte intensità, neve sulle Alpi e un notevole rinforzo dei venti meridionali con mari di nuovo molto mossi o agitati. La massa d’aria al seguito sarà relativamente mite sulle regioni meridionali, dove le temperature saliranno nuovamente oltre i valori normali, mentre al Nord le correnti più fredde manterranno le temperature più contenute e favoriranno un clima più invernale con nevicate anche al di sotto dei 1000 metri nelle zone montuose.

Giovedì 26 la parte attiva della perturbazione si allontanerà verso Balcani, ma sull’Italia, sempre coinvolta in una circolazione depressionaria, saranno possibili ancora delle precipitazioni in forma più isolata, legate più che altro alle correnti instabili al seguito del sistema perturbato. Il carattere estremamente dinamico della circolazione prevista durante tutta questa settimana accresce ovviamente l’incertezza della previsione, per cui si raccomanda di seguire i futuri aggiornamenti.

Secondo l’attuale tendenza, venerdì 27 il tempo potrebbe nuovamente peggiorare a causa di una circolazione di bassa pressione che si troverà posizionata proprio sul nostro Paese, probabilmente tra il Mar Ligure e l’alto Tirreno. Sabato 28 l’area ciclonica tenderà dovrebbe scivolare verso sud, favorendo un miglioramento al Nord e sul medio Tirreno mentre il maltempo potrebbe insistere sul medio Adriatico e al Sud. In un tale scenario, l’area depressionaria potrebbe portare ad un rinforzo dei venti freddi settentrionali con un calo termico previsto nel fine settimana.

Le previsioni meteo per martedì 24 novembre

Nubi in graduale aumento al Centro-Nord e Sardegna con un cielo tendente a diventare molto nuvoloso sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche; nubi sparse anche in Calabria. Maggiori schiarite con un tempo per lo più soleggiato nel resto del Sud e in Sicilia. Nel pomeriggio prime deboli piogge sulla Liguria centrale, in estensione in serata al Nord-Ovest e al Veneto con quota neve sulle Alpi intorno ai 900-1000 metri. Al mattino nebbie sulla pianura padana centro-occidentale.

Temperature in calo al Nord e all’estremo Sud, senza grandi variazioni altrove; valori vicini alla norma o leggermente sotto. Venti settentrionali in attenuazione anche al Centro-Sud. Mari ancora in prevalenza mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 25 novembre

Cielo coperto con piogge e rovesci diffusi al Centro-Nord e Sardegna, in estensione nel pomeriggio alla Campania dove saranno possibili dei temporali; localmente quindi le piogge potranno essere intense. Sulle Alpi nevicherà fino a quote di 800-1200 metri. Molte nubi anche al Sud e nelle due Isole maggiori ma con qualche temporanea schiarita e sporadiche piogge in Puglia, Sicilia e Sardegna.

Temperature massime in calo al Centro-Nord: nelle regioni settentrionali clima invernale con valori anche intorno a 4-6 gradi; rialzo termico invece al Sud e Isole con picchi anche oltre i 20 gradi per effetto di un notevole rinforzo dei venti meridionali, che soffieranno fino a forti o burrascosi (locali raffiche a 70-80 km/h) tra Liguria, alto Adriatico e Centro-Sud. Mari da molto mossi ad agitati.