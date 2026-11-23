La perturbazione atlantica numero 10 di novembre, che ieri (domenica 22) ha portato ancora diffuso maltempo, soprattutto al Centro-Nord, con piogge localmente intense, nevicate sulle zone alpine e venti burrascosi, oggi (lunedì 23) si sposta verso Est, portando ancora qualche pioggia, specialmente al Centro-Sud, ma in generale con un'attenuazione e un miglioramento.

In base alle attuali proiezioni, martedì 24 sarà caratterizzato da una breve pausa del maltempo. La prossima perturbazione, anche questa di origine atlantica, è prevista a partire da mercoledì 25.

In questo inizio di settimana, complici i venti settentrionali, le temperature scenderanno quasi ovunque su valori nella norma climatica, cioè tipici di questo periodo dell'anno.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 23 novembre

Tempo in miglioramento al Nord, Sardegna, Toscana, bel tempo anche in Sicilia. Parzialmente nuvoloso o nuvoloso sul resto d’Italia, con piogge sparse e possibili rovesci al Centro-Sud, precipitazioni più insistenti su bassa Campania e Calabria Tirrenica.

Temperature massime in rialzo al Nord in pianura, in diminuzione nelle Alpi e gran parte del Centro-Sud, e in modo più sensibile nelle Isole Maggiori; valori vicini alla norma. Giornata ventosa, specialmente al mattino su medio versante tirrenico, Sud e Isole Maggiori per venti burrascosi di Maestrale; correnti in progressiva attenuazione. Mari ancora molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per martedì 24 novembre

Giornata nuvolosa o parzialmente nuvolosa, con maggiori schiarite sui settori del medio-basso adriatico e in Sicilia; nubi basse diffuse e a tratti compatte in Pianura; si segnala anche un aumento della nuvolosità da Ovest nel corso del pomeriggio. In serata ritorno delle piogge a partire dal Nord-Ovest, con neve sulle Alpi anche al di sotto dei 1000 metri.

Temperature in calo, sia nelle minime che nelle massime, con valori vicini o inferiori alla norma. Venti settentrionali in attenuazione, dalla sera correnti meridionali in rinforzo.