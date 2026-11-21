Sta già per finire la tregua dal maltempo che ha caratterizzato gli ultimi due giorni: dall’Atlantico infatti è in arrivo una nuova perturbazione (la numero 10 di novembre) che nella giornata di domani (domenica 22) porterà diffuso maltempo, soprattutto al Centro-Nord, con piogge che localmente potrebbero risultare intense o particolarmente abbondanti, e nevicate sulle zone alpine anche al di sotto di 1500 metri, mentre i mari della Penisola, specie quelli di ponente, saranno spazzati da venti burrascosi, con il rischio di forti mareggiate lungo le coste esposte.

Questa stessa perturbazione, prima di lasciare la nostra Penisola, lunedì 23 novembre porterà altro maltempo, sebbene meno intenso, in molte zone del Centro-Sud.

In base alle proiezioni odierne, la giornata di martedì 24 novembre sarà poi caratterizzata da una nuova breve pausa del maltempo, che però potrebbe tornare a coinvolgere gran parte del Paese già nel corso di mercoledì 25 novembre, con l’arrivo dell’ennesima perturbazione (la numero 11 del mese), anche in questo caso di origine atlantica.

Nei prossimi giorni il maltempo favorirà anche un graduale abbassamento delle temperature che, entro la metà della prossima settimana, scenderanno quasi dappertutto su valori nella norma o leggermente al di sotto.

Le previsioni meteo per domenica 22 novembre

Nuvole in tutta Italia, con poche temporanee schiarite solo all’estremo Sud. Piogge diffuse al Centro-Nord, con nevicate sulle Alpi oltre 1000-1400 metri; a carattere più isolato, nel corso del girono, qualche pioggia anche su Campania, Puglia e nord della Sardegna.

Temperature massime in sensibile calo in gran parte del Centro-Nord, con valori anche al di sotto della norma nelle regioni settentrionali; un po’ di caldo anomalo per il periodo invece al Sud e Isole, con picchi anche di 25-26 gradi in Sicilia. Venti intensi al Centro-Sud e Isole, con il rischio di mareggiate lungo le coste centrali tirreniche, Sicilia Meridionale e ovest della Sardegna.

Le previsioni meteo per lunedì 23 novembre

Tempo in miglioramento al Nord e Sardegna, con piogge praticamente assenti e graduali schiarite, specie al Nordovest. Bel tempo anche in Sicilia. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno alcuni sprazzi di sole, specie al mattino: nel corso del giorno piogge, per lo più a carattere isolato, su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Appennino Campano, Puglia, Basilicata e Calabria Tirrenica.

Temperature massime in rialzo al Nord, in diminuzione invece in gran parte del Centro-Sud: valori quasi dappertutto nella norma o solo di poco al di sopra. Ventoso su medio versante tirrenico, Sud e Isole per venti di Maestrale.