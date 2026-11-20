L’intensa perturbazione transitata giovedì 19 sull’Italia si è rapidamente allontanata verso est, favorendo un generale miglioramento. Seguirà un sabato 21 senza piogge e con tempo in prevalenza soleggiato, specie al Nord e lungo tutto il versante adriatico. L’impetuosa ventilazione occidentale tenderà parzialmente ad attenuarsi rimanendo comunque sostenuta sui mari di ponente, che resteranno molto mossi o localmente ancora agitati.

Questa fase di tempo più stabile durerà poco, già domenica 22 infatti una nuova perturbazione atlantica (la n. 10 di novembre) raggiungerà l’Italia portando un ennesimo peggioramento sulle regioni settentrionali e su quelle del versante tirrenico. Attenzione perché tra la Liguria di levante e l’alta Toscana le piogge potrebbero essere intense e abbondanti. È atteso un marcato rinforzo della ventilazione, con possibili burrasche e mari fino a molto agitati ad ovest della Penisola.

A inizio settimana ultimi strascichi della perturbazione e tendenza ad un miglioramento, che dovrebbe accompagnarci almeno fino a mercoledì 25, grazie ad una rimonta più convinta dell’alta pressione. Dal punto di vista termico, dopo la fase di caldo anomalo degli ultimi giorni, in prospettiva si profila un ridimensionamento dei valori, destinati a portarsi su valori nella norma o anche poco sotto la prossima settimana, specie al Nord e lungo l’Adriatico.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 20 novembre

Nubi sparse sui settori alpini occidentali con alcune nevicate fino a 1400-1500 metri sulla Valle d’Aosta occidentale. Annuvolamenti irregolari con un cielo parzialmente nuvoloso su estremo levante ligure, regioni del versante tirrenico e nelle Isole, con qualche goccia di pioggia nelle zone interne tra Toscana, Umbria, Lazio e nord della Campania. Per il resto tempo in prevalenza soleggiato, con nebbie in diradamento sulla valle padana.

Temperature massime in rialzo al Nord con picchi di 17-19 tra Piemonte e Liguria; in calo al Centro-Sud, ma con valori ancora oltre i 20 gradi sui settori adriatici e ionici e nelle Isole. Venti moderati o forti occidentali in Liguria, Romagna e al Centro-Sud, con raffiche di burrasca. Mari: mosso l’Adriatico, eccetto il settore più settentrionale che sarà poco mosso; molto mossi gli altri mari fino ad agitati il Mar Ligure e il Tirreno.

Le previsioni meteo per sabato 21 novembre

Tempo in prevalenza stabile e soleggiato, specie nella prima parte della giornata al Nord, su regioni adriatiche, settori ionici e Sicilia. Dalla fine della mattinata tendenza al passaggio di nuvolosità molto variabile a quote medio-alte su Sardegna, regioni peninsulari, Emilia Romagna, Liguria e basso Piemonte, banchi di nubi a bassa quota sulle regioni tirreniche, ma senza precipitazioni. Tra la notte e l’alba qualche nebbia sulle Venezie. Venti occidentali in temporanea attenuazione.

Temperature senza grandi variazioni e superiori alla norma, con punte intorno o poco oltre 20 gradi lungo il medio-basso Adriatico, lo Ionio e nelle isole. Mari: molto mossi quelli di ponente e lo Ionio; l’Adriatico risulterà poco mosso sotto costa e nel settore nord, mosso altrove.