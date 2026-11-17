Le correnti perturbate atlantiche daranno una tregua fra venerdì 20 e sabato 21, in seguito al temporaneo rialzo della pressione atmosferica sul Mediterraneo centrale. Si attendono, quindi, due giornate sostanzialmente stabili, con una nuvolosità sparsa sulle Alpi di confine, nei settori tirrenici della penisola e nelle Isole dove la ventilazione occidentale resterà sostenuta. In queste condizioni sarà probabile la formazione di nebbie nelle ore più fredde soprattutto sulla Val Padana orientale.

Per domenica 22 anche gli ultimi aggiornamenti confermano il transito di una nuova perturbazione atlantica che interesserà rapidamente il Centro-Nord e il basso Tirreno. Seguirà un altro miglioramento fra lunedì 23 e buona parte di martedì 24. Dopodiché, dovrebbero tornare a dominare le correnti perturbate atlantiche. Le masse d’aria che raggiungeranno il Mediterraneo saranno ancora relativamente miti, ma un po’ meno calde di quelle di metà settimana. Pertanto, le temperature subiranno una leggera flessione rimanendo, tuttavia, per lo più sopra la media.

Venerdì il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato, salvo la presenza di un po’ di nuvole nelle zone interne e tirreniche della penisola, sulle isole maggiori e anche sulle Alpi occidentali di confine, qui con anche qualche nevicata oltre i 1600 metri. Nebbie al primo mattino nel settore dell’alto Adriatico. Le temperature massime subiranno un leggero calo al Centro-Sud, mentre rialzeranno leggermente al Nord; i valori saranno in generale sopra la media con punte di 15-17 gradi al Nord, 18-22 gradi al Centro, 20-25 gradi al meridione. Venti ancora moderati o tesi occidentali al Centro-Sud e nel Ligure.

Sabato tempo ancora stabile e soleggiato, con ancora un po’ di nuvolosità sparsa nelle zone interne e tirreniche della penisola e nelle Isole. Ancora possibile la formazione di nebbie fra notte e primo mattino nella Val Padana orientale. Temperature per lo più in leggero calo, ancora leggermente sopra la media nei valori massimi. Venti ancora moderati occidentali sui mari di ponente e al Sud.