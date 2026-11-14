Meteo, via vai di perturbazioni nei prossimi giorni: la tendenza da martedì 17 novembre

Le correnti atlantiche prenderanno il sopravvento nel corso della prossima settimana, andando a interessare in particolare il comparto centro-meridionale dell’Europa. In tal modo, anche l’Italia sarà bersaglio di diversi impulsi perturbati che si avvicenderanno in rapida sequenza nel corso dei prossimi giorni. In particolare, fra martedì e venerdì gli ultimi aggiornamenti confermano il transito di almeno due sistemi nuvolosi, uno fra martedì e mercoledì, l’altro tra giovedì e venerdì, ma con ancora un po’ di incertezza sulle esatte tempistiche, soprattutto per la seconda perturbazione.

In seguito, nel fine settimana l’Italia potrebbe godere di una finestra di tempo più stabile e asciutto, favorita da un temporaneo rigonfiamento dell’alta pressione; se questa ipotesi si confermasse il ritorno di schiarite più ampie e durature potrebbe essere accompagnato dalla formazione di nebbie tra notte e primo mattino.

Le masse d’aria in arrivo con il flusso occidentale rimarranno miti, con anomalie termiche positive rispetto alla norma; in questo contesto le temperature al suolo saranno naturalmente altalenanti, regolate dai passaggi perturbati, ma senza fasi di vero freddo e, anzi, con valori per lo più oltre la norma soprattutto al Centro-Sud, ma a tratti anche al settentrione. Saranno anche giornate ventose per venti mediamente da ovest o sud-ovest.

La tendenza meteo da martedì 17 novembre

Più nei dettagli, la giornata di martedì sarà prevalentemente soleggiata sul medio Adriatico, nei settori ionici e in Sicilia. Nel resto del Paese il cielo sarà nuvoloso, con piogge inizialmente fra Levante ligure e alta Toscana, ma in estensione a gran parte del Nord e lungo il versante tirrenico della penisola, eccetto l’Emilia Romagna orientale e la pianura occidentale piemontese. Nelle Alpi la quota neve dovrebbe assestarsi intorno ai 1800-2000 metri. Temperature stabili o in lieve aumento. Valori sopra la media al Centro-Sud e in Romagna, con punte dai 20 ai 25 gradi; valori più vicini alla norma nel resto del Nord. Giornata ventosa per venti di Libeccio, fino a burrascosi al Centro-Sud e in Liguria.

Mercoledì ancora venti intensi da ovest o sud-ovest e residue precipitazioni in graduale attenuazione nei settori tirrenici della penisola e sulla Sardegna occidentale. Possibili precipitazioni anche nelle Alpi centro-occidentali di confine con neve a quote elevate. Per il resto nuvolosità irregolare alternata a schiarite ampie. Temperature in ulteriore aumento con possibile Foehn al Nord-Ovest e lungo l’Adriatico; valori miti con picchi anche oltre i 25 gradi sul medio Adriatico e nel versante ionico.