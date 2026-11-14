Meteo: sabato di tregua, nuovo peggioramento da domenica 15 novembre. Le previsioni

Tempo in miglioramento nella giornata di oggi, sabato 14 novembre, salvo ancora qualche residua pioggia al Sud. Il fronte freddo giunto dal Nord Europa tenderà ad allontanarsi, ma sarà seguito da infiltrazioni di altra aria fredda che daranno luogo a un generale calo termico, con temperature più vicine alla norma nel fine settimana.

La tregua di oggi sarà piuttosto breve: già da domenica le correnti atlantiche torneranno a prendere di mira il Mediterraneo e l’Italia determinando un’altra fase di tempo variabile con il rapido avvicendamento di diverse perturbazioni. Queste condizioni persisteranno per tutta la prossima settimana e saranno caratterizzate anche da un’intensa ventilazione da ovest o sud-ovest, soprattutto sulle regioni centro-meridionali.

Le previsioni meteo per sabato 14 novembre

Tempo in miglioramento, con le schiarite più ampie su Lombardia, Nord-Est, Marche, regioni centrali tirreniche e Sicilia. Nubi sparse nel resto del Paese, con qualche pioggia residua in Campania, in Calabria e nelle zone interne di Abruzzo, Molise e basso Lazio. Dal pomeriggio possibili temporali nella Sardegna occidentale. Sulle Alpi occidentali deboli nevicate ad alta quota. In serata piogge sulla Liguria di ponente. Temperature in generale calo e venti in attenuazione, ma con mari ancora mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per domenica 15 novembre

Nuovo peggioramento con piogge sparse e qualche rovescio nel corso della giornata al Centro, in buona parte del Sud e in Sardegna. Qualche isolata precipitazione possibile anche in Sicilia. Al Nord solo una moderata nuvolosità alternata a qualche schiarita. Dal tardo pomeriggio i fenomeni legati a questa prima perturbazione si attenuano quasi ovunque, mentre una nuova perturbazione porterà in serata nevicate ad alta quota sulle Alpi occidentali e piogge lungo il versante tirrenico della Penisola. Temperature massime in ulteriore lieve calo al Nord, quasi stazionarie altrove. Un po’ ventilato sui mari occidentali e al Sud.