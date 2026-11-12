Meteo: da domenica 15 e ad inizio settimana nuovo maltempo in vista! La tendenza

La settimana si chiude con una domenica 15 novembre contrassegnata dal passaggio di un’altra perturbazione (n.6 del mese), non intensa e con effetti per lo più concentrati sulle regioni del Centrosud. Nel complesso prevarranno quindi le nuvole un po’ dappertutto con poche schiarite temporanee. Fenomeni sparsi, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, saranno possibili nell’ovest della Sardegna e nel settore tirrenico della penisola dalla bassa Toscana fino al nord della Calabria. Piogge più deboli e saltuarie potranno coinvolgere anche le regioni del medio e basso Adriatico e dell’alto Ionio.

La sera nuvole in ulteriore intensificazione al Nordovest per l’arrivo della parte avanzata di un’altra perturbazione responsabile delle prime precipitazioni in Liguria e a ridosso delle Alpi occidentali. Temperature in generale calo nelle minime; primi rialzi nelle massime sul medio e basso Adriatico e sul basso Tirreno favoriti da una ventilazione che torna a essere meridionale con afflusso di aria più mite.

Le proiezioni per la prossima settimana mostrano poi l’insistenza del flusso ondulato occidentale in grado di indirizzare altre perturbazioni dall’Atlantico verso l’area mediterranea con coinvolgimento quindi anche dell’Italia. Questo tipo di circolazione potrebbe durare a lungo nel corso di questo novembre; al momento non si intravedono segnali evidenti di cambiamento anche all’inizio della terza decade del mese. Le masse d’aria in arrivo rimarranno miti con anomalie positive rispetto alla norma; in questo contesto le temperature al suolo saranno naturalmente altalenanti, regolate dai passaggi perturbati, ma senza fasi di vero freddo.

La prima delle perturbazioni attese, come detto, si allungherà verso il Nordovest già alla fine di domenica. Lunedì 16 coinvolgerà anche il resto del Centronord, la Campania e la Sardegna con le precipitazioni più significative inizialmente su alta Lombardia e settore ligure, in seguito sul Triveneto e tra Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Quota neve sulle Alpi oltre i 1500-2000 meri. Venti meridionali in ulteriore rinforzo e da moderati a localmente forti al Centrosud e su tutti i mari con afflusso di aria mite e conseguenti rialzi termici.

Martedì 17 la coda della perturbazione potrà portare ancora alcune piogge nella fascia tra la Sardegna e il Sud peninsulare, specie sulla Campania. La finestra di tempo più stabile e asciutto che la segue dovrebbe essere davvero di breve durata. Infatti, già tra pomeriggio e sera, si dovrebbe affacciare il successivo peggioramento a iniziare dal Centronord. In questo contesto così dinamico il grado di incertezza dell’evoluzione descritta è elevato; per conferme e indicazioni più attendibili si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Le temperature sono in questi giorni miti per effetto dell’intensa ventilazione meridionale associata al transito sull’Italia della perturbazione atlantica (ciclone Charles), responsabili di forti precipitazioni nelle regioni più direttamente esposte al flusso umido. Nel fine settimana in arrivo (14-15 novembre) si conferma un sensibile ma temporaneo calo termico evidente sia nei valori minimi che nelle massime, determinato da venti più freddi da nordest che investiranno il Nord e il versante adriatico del Centro. Già nella giornata di domenica, con l’arrivo di un’altra veloce perturbazione, questa volta probabilmente diretta verso il Centro-Sud, la ventilazione tornerà dai quadranti meridionali, garantendo un rialzo delle massime al Centro-Sud Italia, lunedì anche al Nord.

Nel weekend migliora parzialmente il tempo nella giornata di sabato, ma già domenica si riaffaccia una perturbazione: la tendenza meteo

Sabato 14 tempo in miglioramento con probabili schiarite al Nord e sull’alta Toscana. Nel resto del Paese tempo variabile, con maggiore probabilità di piogge in Sardegna e nelle regioni del Sud. Intensi venti di Bora tra la notte e il mattino sull’area dell’Adriatico settentrionale; Libeccio in Sardegna. Temperature minime in calo ovunque; massime anch’esse in diffusa diminuzione.

Nello scenario più probabile, per domenica i modelli prevedono nuovamente l’ingresso di correnti umide occidentali, premessa di piogge soprattutto per le regioni centrali tirreniche, la Campania, la Calabria nordoccidentale e la Sardegna.