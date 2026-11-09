Meteo, tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, intensa fase di maltempo

La settimana proseguirà all’insegna di un flusso di correnti umide e temperate occidentali in grado di indirizzare altre perturbazioni atlantiche verso il Mediterraneo e l’Italia. In particolare la perturbazione numero 4 di novembre, associata all’intensa e vasta struttura ciclonica in formazione nell’Atlantico e in rapido movimento nei prossimi giorni in direzione dell’Europa occidentale, transiterà tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre e si confermerebbe molto intensa, con precipitazioni diffuse, insistenti, in grado di produrre consistenti accumuli di pioggia al Nord e nelle regioni tirreniche.

La massa d’aria che accompagna il peggioramento sarà mite, con cali quindi contenuti delle temperature massime nelle aree più perturbate e quota neve che rimane elevata nelle Alpi. La sostenuta e mite ventilazione meridionale potrà favorire al Centro-Sud anche valori oltre la media con un possibile ridimensionamento poi verso la fine della settimana per effetto di un fronte freddo che si muoverà dall’Europa centrale verso i Balcani lambendo anche l’Italia. Tutta l’evoluzione presenta ampi margini di incertezza per cui si raccomanda di tenersi aggiornati con i bollettini dei prossimi giorni.



Giovedì 12 novembre maltempo a iniziare dal Nord-Ovest e dalla Sardegna, con piogge moderate fin dal mattino e forti rovesci in Liguria; nel pomeriggio il maltempo si estenderà a tutto il Nord, coinvolgendo anche Toscana, Lazio, Umbria e Campania; nel resto del Centro-Sud nuvolosità variabile e poche piogge. Le precipitazioni più abbondanti sono attese su pianura padano-veneta, in Liguria e alta Toscana (qui con forti, insistenti rovesci, temporali e possibili criticità), regioni tirreniche; in serata i rovesci più intensi investiranno il Friuli Venezia Giulia. Temperature in calo nelle massime, eccetto sull’Adriatico e parte del Sud; clima in generale ancora mite. Venti molto forti al Centro-Sud, Isole e su tutti i mari con raffiche localmente anche burrascose a fine giornata. Mari molto mossi e localmente agitati.

Venerdì 13 l’instabilità, con precipitazioni ancora a tratti intense, dovrebbe insistere principalmente al Nord-Est, nella Liguria di levante e nei settori tirrenici, aggravando le eventuali criticità nelle aree già colpite. I venti molto intensi ed insistenti durante la fase perturbata descritta (giovedì e venerdì), daranno luogo al rischio di mareggiate nelle coste esposte.