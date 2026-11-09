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Meteo, martedì 10 novembre piogge al Centro-Nord

Ci attendono numerose giornate di maltempo con piogge e vento anche di forte intensità. Generale rialzo delle temperature, in particolare al Centro-Sud
Previsione9 Novembre 2026 - ore 12:30 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Quella appena iniziata sarà una settimana in cui protagonista sul Mediterraneo e sull’Italia sarà un intenso flusso di correnti occidentali umide e temperate, in grado di indirizzare diverse perturbazioni atlantiche verso il Mediterraneo e l’Italia. Pertanto, ci attendono numerose giornate di maltempo con piogge e vento anche di forte intensità.

La prima di queste perturbazioni (la n.3 di novembre) entro martedì 10 novembre attraverserà gran parte del Centro-Nord. Mercoledì 11 altre piogge interesseranno il Nord e l’alta Toscana mentre i dati più aggiornati confermano un più marcato e diffuso peggioramento sull’Italia tra giovedì 12 e venerdì 13, associato all’arrivo dalla Spagna di un intenso ciclone (perturbazione n.4). Secondo le attuali proiezioni, le piogge coinvolgeranno gran parte del Paese ma con precipitazioni localmente intense e abbondanti soprattutto al Nord e sulle regioni del versante tirrenico; sono anche attesi venti burrascosi dai quadranti meridionali con possibili forti mareggiate lungo le coste.

Sabato 14 novembre il tempo dovrebbe migliorare al Nord mentre il Centro-Sud potrebbe vedere ancora condizioni di maltempo. Domenica 15, stando all’attuale tendenza, il miglioramento dovrebbe estendersi anche alle regioni centro-meridionali.

Le masse d’aria che accompagneranno questi sistemi perturbati saranno molto miti, pertanto nei prossimi giorni è atteso un generale rialzo termico, in particolare al Centro-Sud dove le temperature saliranno anche oltre i 20 gradi ma con picchi di 25 o poco oltre al Sud e Isole maggiori. In questa situazione le eventuali nevicate in montagna si verificheranno a quote decisamente elevate. Il miglioramento previsto nel corso del weekend sarà, tuttavia, accompagnato da probabili infiltrazioni di aria più fredda che daranno luogo a un ridimensionamento delle temperature, specie al Nord.

Le previsioni meteo per martedì 10 novembre

Al mattino cielo da nuvoloso a coperto; piogge sparse su Alpi occidentali, Lombardia meridionale e orientale, Emilia Romagna, Venezie, regioni centrali, nord Campania e sud Sardegna, anche a carattere di rovescio tra Liguria e alta Toscana. Nel pomeriggio precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale tra Liguria, Toscana e Lazio; piogge più deboli in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Campania, Basilicata e Sardegna; schiarite in Piemonte, Valle d’Aosta, alta Lombardia, Alto Adige, Calabria e Sicilia.

Temperature in generale rialzo; valori oltre la media in molte aree del Centro-Sud, con picchi di 24-25 gradi in Sardegna e Sicilia. Venti meridionali in moderato rinforzo sulle regioni centro-meridionali. Molto mossi i mari del Centro-Nord e intorno alla Sardegna; da poco mossi a localmente un po’ mossi quelli meridionali.

Le previsioni meteo per mercoledì 11 novembre

Schiarite anche ampie su regioni centrali adriatiche, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (specie il settore tirrenico). Nel resto d’Italia prevarranno le nuvole. Piogge, anche a carattere di rovescio, tra Liguria, nord della Toscana ed Emilia occidentale; piogge più deboli e più che altro dal pomeriggio sul resto dell’Emilia Romagna e sulle Venezie. Piogge isolate e deboli su Toscana centro-meridionale, Umbria, Lazio, Campania e Marche.

Temperature in ulteriore aumento al Centro-Sud con valori ovunque oltre la norma, fino a 20-22 gradi ma con picchi di 24-25 in Puglia, Basilicata orientale, Calabria, Sicilia e Sardegna. Venti meridionali fino a localmente moderati sui mari di ponente, su Ionio e basso Adriatico con mari generalmente mossi.

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