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Meteo: da lunedì 9 maltempo a tratti intenso e clima mite al Centro-Sud

La tendenza meteo per la prossima settimana descriva un contesto decisamente dinamico, con due perturbazioni in arrivo e clima mite al Centro-Sud
Tendenza7 Novembre 2026 - ore 11:49 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza7 Novembre 2026 - ore 11:49 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La settimana si preannuncia molto dinamica, dominata da un flusso umido e temperato occidentale, in seno al quale viaggeranno una serie di perturbazioni, che troveranno la strada libera anche verso il Mediterraneo e quindi verso l’Italia.

La prima, relativamente debole (la n. 3 di novembre), attraverserà essenzialmente le regioni del Centro-Nord all’inizio della settimana tra lunedì 9 e martedì 10, portando un po’ di piogge sparse e un moderato rinforzo dei venti meridionali.  Al Sud e nelle due Isole maggiori giornata variabile tra annuvolamenti e temporanee schiarite, con basso rischio di piogge e con temperature in aumento; nel primo pomeriggio si potranno toccare punte di 19-20 gradi tra il Molise e la Puglia, i 20-22 in Calabria e Sicilia ma fino a 24-25 in Sardegna. Nelle regioni settentrionali valori per lo più tra 10 e 13 gradi salvo punte di 15-16 in Liguria. 

Mercoledì 11 parziale miglioramento al Centro-Nord dove comunque insisteranno ancora molte nuvole ma con poche e deboli piogge, più probabili tra Liguria di levante e Toscana. Temperature in ulteriore aumento al Centro-Sud, ovunque oltre la norma: sono attesi valori fino a 19-21 gradi nelle regioni centrali e in Campania, 22-23 gradi in Molise, Puglia e Calabria; in Sicilia e Sardegna massime del primo pomeriggio di 20 gradi e oltre fino a picchi di 24-25. La ventilazione sarà generalmente debole.

Nella seconda parte di settimana si profila una fase di intenso maltempo con rischio criticità: la tendenza meteo

Secondo le attuali proiezioni dei modelli, la seconda perturbazione (la n. 4 di novembre), decisamente più intensa, dovrebbe raggiungere l’Italia centro-settentrionale, compresa la Sardegna, nella giornata di giovedì 12; a tale perturbazione potrebbero essere associate precipitazioni localmente molto abbondanti con annesse criticità.

È anche previsto un deciso rinforzo dei venti meridionali, fino a burrascosi sui mari di ponente. Clima che resta estremamente mite al Sud e Isole maggiori con valori in molti casi superiori a 20 gradi e picchi ancora prossimi ai 25.

La distanza temporale, tuttavia, ci impone cautela, la tendenza resta ovviamente ancora incerta e dunque suscettibile di variazioni, da monitorare nei prossimi giorni. La situazione non sembra migliorare nei giorni successivi, quando avremo ancora un prevalenza di nuvole sull’Italia e e piogge sparse e intermittenti.

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Ultimo aggiornamento Sabato 07 Novembre ore 14:35

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